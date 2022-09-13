وصفة كعكة الملكة فيكتوريا الاسفنجية سميت هذا الكعكة البريطانية البسيطة على اسم الملكة فيكتوريا، وهي كعكة تناسب الملوك وعامة الشعب أيضاً، تحتوي الكعكة على مربى الفراولة الحلو والقشدة الناعمة محشوة بين قطعتين من الكعك الإسفنجي الخفيف ورشة من السكر البودرة. يمكنك تقديمها مع كوب شاي انجليزي.
وصفة كعكة الملكة فيكتوريا الاسفنجية
المكونات:
160 جرام زبدة غير مملحة طرية
160 غ دقيق ذاتي التخمير ، منخول
160 جرام سكر ناعم
3 بيضات كبيرة، مخفوقة قليلاً
1 ملعقة صغيرة فانيليا
100 مل كريم مزدوج
125 جرام مربى فراولة
1 ملعقة كبيرة سكر بودرة
وصفة كعكة الملكة فيكتوريا الاسفنجية
الطريقة:
- سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 170 مئوية. تدهن قوالب الكيك المستديرة بالزبدة ويغلف بورق خبز غير لاصق.
- في وعاء كبير ، تخفق الزبدة مع مستخلص الفانيليا والسكر باستخدام خفاقة كهربائية يدوية حتى تصبح خفيفة ورقيقة. تضاف ملعقة كبيرة من البيض المخفوق قليلًا في كل مرة ، وتخفق جيدًا بين الإضافات ، حتى تمتزج تمامًا. يُمزج الدقيق بحذر باستخدام ملعقة معدنية كبيرة ويُسكب المزيج بالتساوي في علبتي الكيك المُعدتين.
- تخبز لمدة 25-30 دقيقة حتى تصبح ناعمة الملمس. تخرج القوالب وتترك لتبرد على رف سلكي لمدة 5 دقائق قبل إخراج ورق الخبز غير اللاصق وتقشيره. ويترك ليبرد تماماً.
- تُخفق الكريمة للحصول على قمم ناعمة، ثم توزّع الكريمة على الكعكة الباردة في طبقة متساوية. يفرد مربى الفراولة بالتساوي وبعناية على وجه الكريمة. يوضع فوقها قالب الكيك وتنقل بحذر إلى طبق التقديم. ترش بالسكر البودرة وتقدم مع الشاي الإنجليزي في فترة بعد الظهيرة.
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