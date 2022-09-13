وصفة كعكة الملكة فيكتوريا الاسفنجية

في وعاء كبير ، تخفق الزبدة مع مستخلص الفانيليا والسكر باستخدام خفاقة كهربائية يدوية حتى تصبح خفيفة ورقيقة. تضاف ملعقة كبيرة من البيض المخفوق قليلًا في كل مرة ، وتخفق جيدًا بين الإضافات ، حتى تمتزج تمامًا. يُمزج الدقيق بحذر باستخدام ملعقة معدنية كبيرة ويُسكب المزيج بالتساوي في علبتي الكيك المُعدتين.