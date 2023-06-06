البوابة – يعتبر البودنغ أو الأرز بالحليب من الوصفات العالمية، ولكن مطبخ طريقته الخاصة في إعداده. اليوم سنتعلم طريقة إعداد بودنغ نباتي من حليب الشوفان، وهو الأنسب للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. ابحث عن الكالسيوم المضاف، حتى تتمكن من تحسين عظامك. تضفي الفانيليا طعمًا لذيذًا على بودنغ الأرز ولها أيضًا تأثير مضاد للالتهابات بسبب الزيوت الأساسية. وفقًا لدراسة إسبانية ، يجب أن يكون الكرز قادرًا على تخفيف الحالة المزاجية. ويشتبه في أن انخفاض هرمون التوتر هو المسؤول عن ذلك.

حليب الشوفان هو بديل غير حيواني وخالي من اللاكتوز. إنه مصنوع من الشوفان الذي تم نقعه في الماء وخلطه ثم تصفيته. يمكن تناول الحليب الناتج كما هو أو يمكنك إضافة المحليات الطبيعية مثل الفانيليا أو التمر أو القرفة للحصول على نكهة إضافية.أحد أكبر وأهم الفروق بين تغذية حليب الشوفان وحليب الألبان هو خصائص العناصر الغذائية. يوفر حليب الشوفان عناصر غذائية أقل من حليب الألبان ، كما أن معظم العناصر الغذائية التي يوفرها مدعمة. هذا يعني أنها تضاف أثناء التصنيع ، على عكس ما تحدث بشكل طبيعي

بودنغ حليب الشوفان مع الكرز الحامض



المكونات:

7 أونصات أرز قصير الحبة

22 أونصة من حليب الشوفان

1 ملعقة صغيرة فانيليا

10 أوقية كرز حامض (مجمد)

2 ملعقة كبيرة شراب الصبار

½ ملعقة صغيرة أجار

1 ملعقة صغيرة قرفة



بودنغ حليب الشوفان مع الكرز الحامض

خطوات التحضير:

- اسلقي أرز مع 15 أونصة من مشروب الشوفان والفانيليا في مقلاة صغيرة. يُطهى على نار خفيفة لمدة 70 دقيقة تقريبًا في قدر نصف مغلق، ويُحرّك من وقت لآخر ويضاف ما تبقى من شراب الشوفان.

- في هذه الأثناء سخني الكرز الحامض مع ملعقتين صغيرتين من شراب الصبار في قدر صغير. صفي الكرز في غربال واجمع العصير. امزج أجار مع 3 ملاعق كبيرة. ماء بارد. يُضاف إلى عصير الكرز ويُغلى في قدر صغير. ثم تخلط مع الكرز.

- قم بتحلية الأرز بالحليب مع شراب الصبار المتبقي. للتقديم ، يُملأ الأرز بالكرز في أوعية صغيرة ويُرش بالقرفة.

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