بوريتو الدجاج بالافوكادو

بوريتو الدجاج بالافوكادو من المطبخ المكسيكي شهية ولذيذة وسريعة التحضير...

المكوّنات:

2 صدر دجاج مقطع

صلصة ويرشيستر

ملح و فلفل اسود

بهارات مشكلة

2 ملعقة زيت ذرة

خبز التورتيلا

جبنة موتزريلا

2 بندورة

2 خيار

فليفلة حلوة

أوراق خس

مكونات سلطة الأفوكادو

2 حبة افوكادو

عصير ليمون

ملح

ملعقة زيت زيتون

الطريقة:

نغسل صدر الدجاج المقطع ثم نضعه على النار و نقلب حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف الصلصة و الملح والبهارات المشكلة حسب الرغبة و نقلب ثم نضيف ملعقتين زيت الذرة ونقلب حتى ينضج صدر الدجاج جيدا.

لتحضير سلطة الأفوكادو نقطع الأفوكادو إلى شرائح رفيعة ثم نضيف رشة من الملح و ملعقة من زيت الزيتون و ملعقة او اثنين من عصير الليمون. و نقلب. (يمكن هرس الأفوكادو بدل تقطيعها إلى شرائح).

نقطع البندورة والخيار قطع صغير مثل السلطة.

نقطع الفليفة إلى شرائح.

نبرش الجبنة الموتزريلا.

نسخن مقلاة واسعة على النار ونضع عليها خبز التورتيلا (دقيقتين على كل جانب).

ثم نضع جبن الموتزريلا ونضع فوقه الدجاج و ورقة خس ثم نضيف الخيار والبندورة وبعض شرائح الفليفلة و بعض من سلطة الأفوكادو و بعض من شرائح البصل بالسماق.

يمكن اضافة بعض من حبات الفاصوليا الحمراء المسلوقة والمتبلة (حسب الرغبة).. كما يمكن اضافة اي صلصة مكسيكية مثل صلصة الزبادي.

يلف رغيف التورتيلا و يقدم.