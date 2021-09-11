بوشار مقرمش بنكهة صلصة السريراتشا المكسيكية الحارة. وجبة خفيفة مالحة ومثالية لسهرة نهاية الاسبوع مع نكهة الجبن والفلفل الحار من مطبخ البوابة...

بوشار مقرمش بصلصة السريراتشا

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1/3 كوب بوشار

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة سريراتشا

½ ملعقة كبيرة خميرة غذائية

الطريقة:

لتحضير بوشار مقرمش بصلصة السريراتشا يُضاف زيت الطهي إلى قدر متوسط ​​الحجم مع الذرة. ضع غطاءً على القدر ثم ضع القدر على نار متوسطة عالية. دع الزيت يسخن حتى تنفجر حبات الذرة.

بمجرد أن تنفجر اول حبة، ارفع الغطاء على القدر، وأضف بقية حبات الذرة وغطي. هز الوعاء بقوة للتأكد من أن جميع الحبوب مغطاة بالزيت الساخن. دع القدر يستمر في التسخين على درجة حرارة متوسطة إلى عالية، قم بهز القدر من حين لآخر ، حتى تنفجر كل الحبات (أو حتى تسمع صوت الفرقعة البطيئة إلى نواة واحدة كل 3 ثوانٍ أو نحو ذلك).

ارفع القدر عن النار وصب الذرة المنبثقة على الفور في وعاء كبير. اترك القدر لبضع دقائق ليبرد قليلًا حتى لا تحترق الزبدة. بمجرد أن يبرد قليلاً ، أضف الزبدة والسريراتشا إلى القدر. دع الزبدة تذوب ثم حركها مع السريراتشا.

رش زبدة السيراتشا على البوشار في الوعاء ، ثم اسكب البوشار مرة أخرى في القدر. ضع الغطاء في الأعلى ورج جيدًا حتى يتم تغليف كل الحبوب بالتساوي في زبدة سريراتشا. أعد البوشار المغطى إلى الوعاء ، ورش الخميرة الغذائية فوقه ، ثم قدمه. أضف الملح إذا رغبت. واستمتع بطبق بوشار مقرمش بصلصة السريراتشا كل ليلة إجازة.

يمكنك تحضير طبق بوشار مقرمش مع صلصات أخرى مختلفة حسب رغبتك، خصوصاً إذا كان لديك أطفال لا يحبون مذاق صلصة السيريراتشا الحار.

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