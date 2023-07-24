بولغاري تطلق حقائب مصغرة احتفالا بتصميم "سيربنتي" الأيقوني

كشفت علامة المجوهرات الإيطالية الأيقونية والرائدة في مجال تصميم المنتجات الجلدية والمنتجات الفاخرة "بولغاري" عن إطلاق تشكيلة مصغرة من ست حقائب مستوحاة من الإبتكار الأيقوني الخاص بالدار "سيربنتي" احتفالاً بمرور 75 سنة على تصميم الحقيبة المميزة.

وأثمر تعاون العلامة مع ثلاثة فنانين معاصرين لإثراء عالم "سيربنتي" بقوتهم الإبداعية وحرفيتهم الفريدة التي وظفوها في رسم ونقل الرموز الطبيعية إليها لإعادة إحياء هذا الخط الأيقوني من جديد.

ويستند تصميم الحقيبة إلى رمز الأفعى الذي لطالما شكل أيقونة ورمزا شهيرا ومصدرا لإلهام لا مثيل له في عالم الفنون والتصميم.

الفنان الكوري "سنو كيم" وتعاونه مع بولغاري

اشتهر الرسام الكوري سنو كيم بإبداعاته الفنية التي يظهر فيها طائر الدودو لتعكس هذه التصاميم الفنية البحث عن الحرية والسعادة، ليضيف لمساته الفريدة على حقيبة "سيربنتيفور إيفر توب هاند" الفاخرة.

وتتميز الحقيبة بإصدارين مختلفين، حيث يتألق تصميم "ذا داي" بنقشات فريدة تجسد غابة في وضح النهار مع أوراق النباتات الخضراء التي نمنح القطعة طابعا حيويا.

وتتألق أيضا نقشة طائر الدودو لكن مخفية تحت غطاء الحقيبة المزين بأوراق خضراء، لتضفي مرحا على التصميم. كما تتألق الحقيبة بمشبك على شكل رأس أفعى ملونة بتدرجات الأخضر ومزينة بعينين من العقيق الأسود الفاخر.

أما بالنسبة لإصدار "ذا نايت" فيغلب عليه طابع ليلي وحالم، إذ يتزين التصميم بالنجمة الثمانية التي تشتهر بها العلامة، ثم يظهر طائر الدودو وسط سماء زرقاء متألقة بتفاصيل وتطاريز ذهبية لامعة. وتكتمل روعة التصميم بمشبك على شكل رأس أفعى ذهبي وملمس نافر بقصة الألماس.

تصاميم الفنانة "تشو لي" المستوحاة من الفن التعبيري

أعادت الفنانة اليابانية العريقة "تشو لي" الحياة إلى تصاميم "حقيبة "سيربنتي فور إيفر توب هاندل" من خلال إضافة التفاصيل اللافتة لرسوماتها التجريدية والتعبيرية إلى التصميم الأيقوني، حيث تشتهر بتعدد مواهبها ابتداء من الرسم والنحت وصولا إلى الفن العام.

ونقلت الفنانة لمساتها الإبداعية إلى عالم "سيربنتي" الحالم من خلال حقيبة "أوشن"، التي تمثل أول حقيبة مستوحاة من سلسلة لوحات الفنانة "لاند سكيب أوف نو وير، ووتر آند دريمز" التي تجسد الحرية والأمل بالإنسان. وتضفي الفنانة لمسات فرشاتها وتلطيخات الألوان الحيوية والنابضة بالحياة على الحقيبة، لتتألق بألوان الأزرق والوردي على قماش جلد العجل الفاخر.