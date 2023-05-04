البوابة - هل تحب البيتزا؟ تعلم معنا طريقة صنع بيتزا البطاطا مع التونة والموزاريلا بخمسة دقائق. هذه الوصفة سريعة وسهلة وصحية. يمكنك اعدادها في المنزل إذا كنت لا تحب تناول البيتزا المصنوعة من دقيق القمح.

من أين نشأت بيتزا البطاطا؟ هذا النمط البسيط لتحويل البيتزا من شرائح البطاطا على عجينة رقيقة ينحدر من إيطاليا ، حيث يطلق عليه بيتزا كون باتات. وهي شائعة في روما ، ولكن هناك اختلافات إقليمية تشمل الصلصة أو الجبن. يمكنك استخدام مكونات أخرى كقاعدة بيتزا بدلاً من العجين. تشمل العجينة البديلة خبز البيتا ، خبز النان ، عجين الفطير ، اللفائف وعصيدة من دقيق الذرة. سواء كنت تعاني من حساسية الدقيق أو ليس لديك وقت لصنع قاعدة بيتزا.

بيتزا البطاطا مع التونة والموزاريلا

المكونات:

1 علبة تونة (بالزيت)

1 علبة جبن موزاريلا

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

8 قطع بان كيك البطاطا (مجمدة)

1 علبة طماطم مقطعة (مع الأعشاب)

60 جرام سلامي إيطالي (شرائح رفيعة)

ملح

فلفل مطحون طازج

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ريحان (للتزيين)

إكليل الجبل (للتزيين)

بيتزا البطاطا مع التونة والموزاريلا

خطوات التحضير:

صفي التونة وقلبيها بشوكة حتى تتفكك وتصبح مفتتة. يفضل استخدام التونة المحفوظة في الماء. تقطع جبنة الموزاريلا إلى شرائح عريضة، وتوضع جانباً . سخني الزيت في مقلاة كبيرة الحجم واقلي فطائر البطاطا لمدة 2-3 دقائق لكل جانب ، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً فاتحاً. ضعيها على مناشف ورقية للتخلص من الزيت الإضافي . اهرسي حبات الطماطم ووزعيها فوق فطائر البطاطا المقلية. نوزع التونة على الفطائر، ثم نرشها بجبن الموزاريلا، يمكنك توزيع كمية من السلامي والطماطم وجبن الموزاريلا. يرش فطائر بيتزا البطاطا بالأوريجانو وتتبل بالملح والفلفل . توضع أقراص البيتزا على صينية الفرن المستطيلة وتخبز في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة (200 درجة مئوية) أو (حوالي 400 درجة فهرنهايت) حتى يبدأ الجبن في الذوبان . تقدم فطائر بيتزا البطاطا مزينة بأوراق الريحان وإكليل الجبل الطازجة. يمكنك تقديمها كوجبة جانبية أو وجبة كاملة مع سلطة الخضار.

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