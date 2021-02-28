اصفرار الوجه أو اليرقان هو المصطلح الطبي الذي يصف اصفرار الجلد والعينين، اليرقان نفسه ليس مرضًا، ولكنه جزء من أعراض لأمراض مختلفة.

أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي تساعد في القضاء على شحوب البشرة وتعمل على تنشيط الدورة الدموية بها مما يساعد في الحصول على وجه مشرق وجذاب رغم القيام بحمية غذائية، ومن ضمن تلك الأغذية الفراولة والبرتقال والليمون، لذلك احرصي على أن تقومي بتناول تلك الأغذية للحصول على بشرة نضرة.

أطعمة تخلصك من اصفرار البشرة

الجزر

يمتلك الجزر نسبة عالية من فيتامين ج، الذي يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين للحصول على ليونة بشرة الجلد، ومنع ظهور علامات الشيخوخة، ويحتوي الجزر على فيتامين أ، الذي يعتبر مضاد للأكسدة، ويعمل على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة للمحافظة على البشرة من التصبغات، وظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الكاروتينات، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز مكافحة الشيخوخة ومنع ظهور العديد من المشاكل المختلفة.

الشاي الأخضر

شحوب الوجه أثناء القيام باتباع نظام حمية غذائية قد يكون ناتج عن احتياج الجسم لعناصر غذائية يفتقدها، لذلك عليكِ بتناول الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تحمي بشرتك من الإصابة بالشحوب والضعف كأن تتناولي كوب يومي من الشاي الأخضر الغير محلى حتى تمكني جسمك من حرق الدهون بنجاح وفعالية أكبر ولتحمي بشرتك من الضعف.

فيتامين سي

أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي تساعد في القضاء على شحوب البشرة وتعمل على تنشيط الدورة الدموية بها مما يساعد في الحصول على وجه مشرق وجذاب رغم القيام بحمية غذائية، ومن ضمن تلك الأغذية الفراولة والبرتقال والليمون، لذلك احرصي على أن تقومي بتناول تلك الأغذية للحصول على بشرة نضرة.

فيتامين أ

تعتبر الأغذية التي تحتوي على فيتامين أ إحدى أهم طريق علاج مشكلة شحوب البشرة وذلك لأهمية فيتامين أ في الحصول على بشرة نضرة، ومن ضمن الأغذية التي تحتوي على فيتامين أ ولا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة الجزر والسبانخ والبطيخ والبقدونس، لذلك احرصي على تناول تلك الأغذية خلال فترة اتباعكِ لبرنامج الحمية لتجنب شحوب البشرة.

المياه

تناول المياه على وجه العموم يساعد في غسل الجسم وتنقيته من السموم، كما تعمل المياه في حالات اتباع أنظمة حمية غذائية على تنقية الجسم من الدهون وترطيب البشرة مما لا يؤذي نضرتها.

الأفوكادو والمكسرات

يعتبر الأفوكادو والمكسرات إحدى أهم الأغذية التي تحتوي على زيوت طبيعية خفيفة تعوض الجسم عن افتقاده للزيوت الطبيعية خلال فترة الحمية، لذلك عليكِ تناول الأفوكادو والمكسرات بكميات مناسبة يوميًا خلال فترة الحمية للحفاظ على نضرة بشرتك.

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