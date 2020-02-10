بيتزا على شكل قلب لتضفي أجواء الرومانسية في المنزل

تعدّ البيتزا من أشهر أنواع الأطعمة التي أحبّ طعمها الكثير من الناس، وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم.

وبمناسبة قروب عيد الحب دللي عائلتك وزوجك من خلال تحضير أشهى الأطباق لتضفي أجواء من الرومانسية في المنزل، إليك بيتزا على شكل قلب:

مقادير البيتزا على شكل قلب:

• لـ 4-6 اشخاص

• مدة التحضير: 30 دقيقة

• مدة الخبز:30 دقيقة على درجة حرارة 200 مئوية

• عجينة البيتزا 200غ

مقادير صلصة الطماطم :

• 3 طماطم 300غ

• 1 بصل 100غ

• 1 فص ثوم 4غ

• اوريغانو يابس 1 م 10غ

• 1 فليفلة خضرا 100غ

• ذرة 1 علبة 200غ

• صلصة الطماطم 2 م 30 غ

• زيت زيتون 2 م 30 مل

• ملح، فلفل أسود "حسب الرغبة"

مقادير الحشوة :

• ببروني 400غ

• جبنة الموتسريلا 400غ

• جبنة البارميزان 4 م 30 غ

للزينة:

• فطر 1 علبة 200غ

• زيتون اسود ½ ك 40غ

طريقة تحضير بيتزا على شكل قلب:

- أولاً نرق العجينة ثم نقطعها في قالب على شكل قلب ونضعها في صينية الفرن.

- ولتحضير الصلصة في مقلاة على نار متوسطة نحمي زيت الزيتون.

- ثم نقلي البصل المفروم والثوم لبضع دقائق.

- ثم نضيف الطماطم المهروسة الفليفلة المفرومة،الذرة، الأوريغانو، صلصة الطماطم، فلفل أسود والملح نطهي لمدة 10-15 دقيقة .

- ثم نسكب الصلصة على العجينة ونمدها ثم نضع شرائح البيبيروني ونرش الجبنة المبروشة.

- ثم نزين بشرائح الفطر والزيتون الاسود.

- نخبز في فرن محمى على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20-30 دقيقة إلى أن تحمر.

- وأخيراً يمكن صنع قلوب صغيرة.