بيض الفصح بصلصة السريراتشا الحارة

بيض الفصح بصلصة ال سريراتشا الحارة، لمسة منعشة لفطور العيد في موسم الربيع...

المكونات:

6 بيضات كبيرة

3 ملاعق كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة صلصة سريراتشا الحارة

1/8 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

¼ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

قليل من الملح

الطريقة:

يساق البيض حسب الرغبة أو بدون غطاء (حوالي 10 دقائق). بمجرد أن تصل درجة الغليان إلى درجة الغليان الكاملة ، أطفئ النار وضع غطاءً في الأعلى. اترك البيض في حمام الماء الساخن مع وضع الغطاء في مكانه لمدة 15 دقيقة.

بعد 15 دقيقة اسكب الماء الساخن وضع الماء البارد فوقها. أضف الثلج إلى القدر للمساعدة في تبريد البيض. يؤدي تبريد البيض بسرعة إلى إيقاف عملية الطهي ويمنع تحول الصفار إلى اللون الأخضر أو ​​الأخضر المائل إلى الرمادي.

بعد أن يبرد البيض، انزع القشرة بعناية. نقطع كل بيضة إلى نصفين ، ثم نضع الصفار المطبوخ في وعاء.

يضاف المايونيز ، والسريراتشا ، ومسحوق الثوم ، والفلفل الحلو المدخن ، ورشة ملح في وعاء صفار البيض. تهرس المكونات معًا حتى تتشكل عجينة ناعمة إلى حد ما. تذوق واضبط الملح إذا لزم الأمر.

ضع خليط الصفار مع السراتشا بالملعقة مرة أخرى في اكواب البياض. تُزين برذاذ سريراتشا إذا رغبت في ذلك. يقدم على الفور أو يوضع في الثلاجة حتى يصبح جاهزا للتقديم.

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