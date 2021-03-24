كعكة القرفة والمكسرات

تعتبر كعكة القرفة الحلزونية الطريقة المثالية للحصول على وجبة واحدة من لفائف القرفة دون أي عجن أو لف أو خبز!
المكونات:
مخفوق الكيك
¼ كوب دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة كبيرة سكر بني
¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة قرفة
1 ملعقة كبيرة جوز البيكان المفروم أو الجوز (اختياري)
½ ملعقة كبيرة زبدة مذابة
2 ملعقة كبيرة حليب
زبدة القرفة:
½ ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1 ملعقة صغيرة سكر بني
½ ملعقة صغيرة قرفة
الكريمة
1 ملعقة كبيرة سكر بودرة
½ ملعقة صغيرة حليب
الطريقة:
في كوب صغير (حجم كوب واحد تقريبًا) ، اخلطي المكونات الجافة لخليط كعكة الكوب: الدقيق والسكر البني ومسحوق الخبز والملح والقرفة والجوز المقطع.
أضيفي الزبدة المذابة والحليب إلى المكونات الجافة في الكوب وقلبي حتى يتشكل خليط كثيف.
في وعاء صغير منفصل أو كوب ، ذوبي الزبدة لعمل دوامة من زبدة القرفة (حوالي 15 ثانية في الميكروويف). قلب السكر البني والقرفة مع الزبدة المذابة.
رشي زبدة القرفة بشكل دائري فوق خليط الكوب ، ثم اطويهم معًا برفق حتى يختلطوا نصفًا تقريبًا. يجب أن تكون هناك شرائط سميكة من زبدة القرفة تدور في جميع أنحاء الخليط.
قم بتسخين الكوب في الميكروويف لمدة 45-55 ثانية (بالنسبة لميكروويف 1100 وات ، يختلف وقت الطهي باختلاف القوة الكهربائية للميكروويف). ستخلق الكعكة قدرًا كبيرًا من البخار أثناء الطهي ، لذلك لا تنزعج. دع الكعكة تبرد لمدة 1-2 دقيقة.
بينما تبرد كعكة ، قلّب السكر البودرة والحليب معًا باستخدام نفس الوعاء الصغير المستخدم لزبدة القرفة. ستعمل القرفة المتبقية في الوعاء على نكهة كريمة التزيين.
رشّي كريمة التزيين على الكيك واستمتع به دافئًا.
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