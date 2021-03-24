كعكة القرفة والمكسرات

تعتبر كعكة القرفة الحلزونية الطريقة المثالية للحصول على وجبة واحدة من لفائف القرفة دون أي عجن أو لف أو خبز!



المكونات:

مخفوق الكيك

¼ كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة سكر بني

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة جوز البيكان المفروم أو الجوز (اختياري)

½ ملعقة كبيرة زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة حليب

زبدة القرفة:

½ ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة سكر بني

½ ملعقة صغيرة قرفة

الكريمة

1 ملعقة كبيرة سكر بودرة

½ ملعقة صغيرة حليب

الطريقة:

في كوب صغير (حجم كوب واحد تقريبًا) ، اخلطي المكونات الجافة لخليط كعكة الكوب: الدقيق والسكر البني ومسحوق الخبز والملح والقرفة والجوز المقطع.

أضيفي الزبدة المذابة والحليب إلى المكونات الجافة في الكوب وقلبي حتى يتشكل خليط كثيف.

في وعاء صغير منفصل أو كوب ، ذوبي الزبدة لعمل دوامة من زبدة القرفة (حوالي 15 ثانية في الميكروويف). قلب السكر البني والقرفة مع الزبدة المذابة.

رشي زبدة القرفة بشكل دائري فوق خليط الكوب ، ثم اطويهم معًا برفق حتى يختلطوا نصفًا تقريبًا. يجب أن تكون هناك شرائط سميكة من زبدة القرفة تدور في جميع أنحاء الخليط.

قم بتسخين الكوب في الميكروويف لمدة 45-55 ثانية (بالنسبة لميكروويف 1100 وات ، يختلف وقت الطهي باختلاف القوة الكهربائية للميكروويف). ستخلق الكعكة قدرًا كبيرًا من البخار أثناء الطهي ، لذلك لا تنزعج. دع الكعكة تبرد لمدة 1-2 دقيقة.

بينما تبرد كعكة ، قلّب السكر البودرة والحليب معًا باستخدام نفس الوعاء الصغير المستخدم لزبدة القرفة. ستعمل القرفة المتبقية في الوعاء على نكهة كريمة التزيين.

رشّي كريمة التزيين على الكيك واستمتع به دافئًا.

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