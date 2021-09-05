بيض مسلوق بالخردل

لا تخلو مائدة الفطور من البيض الشهي ولكنه أحيانا يصبح مملاً، تعالوا نتعلم وصفة سهلة لتحضير مجموعة صغيرة سريعة وسهلة من البيض المسلوق بالخردل !

المكونات:

بيضتان كبيرتان

1 ملعقة كبيرة مايونيز

¼ ملعقة صغيرة خردل ديجون

1/16 ملعقة صغيرة ملح توابل

الطريقة:

لسلق البيض ، أضف بوصة واحدة من الماء إلى قاع قدر صغير. قم بتغطية القدر وشغل النار على نار عالية. اترك الماء ليغلي بالكامل.

بمجرد أن يغلي الماء تمامًا ، أضف البيض بحرص إلى القدر باستخدام ملقط أو بخفضه في القدر بملعقة مثقوبة. أعد وضع الغطاء على القدر ، وخفف الحرارة قليلاً (يجب أن تستمر في الغليان) واترك البيض يطهى في القدر لمدة 12 دقيقة.

بعد 12 دقيقة ، أطفئ النار وأزل الغطاء وضع القدر مع البيض تحت ماء جاري بارد (أو انقله إلى وعاء به ماء مثلج إذا لم يكن ماء الصنبور باردًا). اترك البيض في الماء البارد لمدة خمس دقائق.

قشر البيض ثم قطعه إلى نصفين. أخرج الصفار من البيض وضعه في وعاء. يُضاف المايونيز وخردل ديجون والملح والتوابل ويُهرس حتى يمتزج.

ضعي الصفار المهروس والمتبل بالملعقة على البياض ، ثم قدميه. (يمكنك التزيين بالفلفل الحلو لإضفاء جاذبية بصرية ، إذا رغبت في ذلك).

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