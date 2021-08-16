خيارات لذيذة وجديدة من أطباق الغداء لدى تورنو سوبيتو‎‎

أشهى الأطباق الإيطالية في قائمة "استراحة الغداء"

يقدم تورنو سوبيتو، المطعم الإيطالي الشهير في فندق دبليو دبي – النخلة، قائمة أطباق متجددة للغداء تتضمن تشكيلة من الأطباق الجديدة التي تحمل لمسات مثالية من المذاق الشهي والتنسيق الفني الجميل.

واعتبارًا من 15 أغسطس، يستقبل تورنو سوبيتو عشاق الطعام لتجربة لا تقاوم مع قائمة مميزة من الأطباق الإيطالية الأصيلة. سيكون بوسع الضيوف اختيار تناول وجبة شهية من قائمة استراحة الغداء Pausa Pranzo بسعر 99 درهمًا إماراتيًا لوجبة من طبقين، أو بسعر 125 درهمًا لوجبة من ثلاثة أطباق. ويمكن إضافة مشروب ساخن إلى أي من الوجبتين مقابل 35 درهمًا إماراتيًا. وللراغبين بالمزيد، بوسعهم اختيار أطباقهم المفضلة من قائمة المطعم المخصصة للغداء.

تتضمن قائمة Pausa Pranzo تشكيلة رائعة من الأطباق اللذيذة ومنها البوراتا والبكالا والسلطة المبتكرة للمقبلات، تتبعها أطباق الباستا والبيتزا وغيرها من الأطباق الرئيسية الشهية للاختيار من بينها. تلذذوا بباستا الجبن والفلفل أو سباجيتي بومودورو مع الطماطم الموسمية الطازجة والريحان، وطبق بولو كوي بيبروني المعدّ من فخذ الدجاج المحمّر والمحشو بباتيه كبد الدجاج، وسلطة من الفلفل الحلو والروزماري. وللتحلية، يقدم المطعم تارت الفواكه ومثلجات الجيلاتو والسوربيه وكعكة الليمون.

وبفضل موقعه المثالي لتناول وجبات الطعام في أجواء من الاسترخاء، فإن تورنو سوبيتو هو المكان المثالي لتناول غداء يجمع بين العمل والراحة من الأحد إلى الخميس من الساعة 12:30 – 3:00 بعد الظهر.

عرض استراحة الغداء من تورنو سوبيتو

المكان: مطعم تورنو سوبيتو، دبليو دبي – النخلة

الوقت: من الأحد إلى الخميس من 12:30 – 3:00 بعد الظهر

السعر: 99 درهمًا إماراتيًا لقائمة الغداء من طبقين، و 125 درهمًا لقائمة من ثلاثة أطباق. كما يمكن الطلب من قائمة أطباق المطعم



يمكنكم الحجز الآن بالاتصال بالرقم 04 245 5800 أو المراسلة على العنوان tornosubitodubai@whotels.com .

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يتميز فندق دبليو دبي – النخلة، بموقعه في نخلة جميرا ليكون واحدًا من أكثر فنادق المدينة حيوية، ويحرص الفندق ومطعم تورنو سوبيتو على اتباع جميع الإرشادات والتوجيهات التي وضعتها السلطات المختصة، ليضمن المحافظة على صحة وسلامة الضيوف والموظفين.

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