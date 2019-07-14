بينهن ايما ستون...اختاري أحدث صيحات مكياج العيون من وحي نجمات هوليوود

منذ أواخر الربيع وحتى الآن، شهدنا سلسلة من ألوان الباستيل والفسفورية الزاهية تطغي على صيحات المكياج، والتي كانت اختيار العديد من النجمات، وفي حين أن الكثيرات قد تخترن تجنب ألوان الباستيل والدرجات الفسفورية، إلا أن العديد من النجمات لم تترددن من اعتماد هذه الصيحة، لذا جلبنا لكِ من مجلة "بي بيوتيفول" أحدث صيحات مكياج العيون من وحي نجمات هوليوود اللواتي لم يستطعن مقاومتها:

ايما ستون

على عكس نعومة اطلالاتها المعهودة، اعتمدت "إيما" في هذه الاطلالة لمسة أكثر جرأة ولفتًا للنظر، خاصة مكياج عينيها الذي تميز بآيلاينر ذهبي براق مزين بحبيبات لامعة زينت الجفن العلوي، كما زينت خط رموشها السفلي باللون الأزرق.

ماندي مور

في هذه الاطلالة، جمعت الممثلة الجميلة "ماندي مور" بين صيحتين، وهما المونوكروم، حيث اختارت لون واحد للآيشادو، بالإضافة إلى اعتمادها صيحة ألوان الباستيل، كما ركزت على كثافة رموشها.

رايتشل بروسنهان

بدت الممثلة الأمريكية "رايتشل" في غاية النعومة والجاذبية، حيث اعتمدت مكياج عيون عميق لكن ناعم أيضًا، تميز بدرجات الوردي الدافئ والبني الهادئ.

شايلين وودلي

في هذه الاطلالة، اعتمدت "شايلين" مكياج لافت وجريء، لم يعتمد سوى آيشادو باللون البرتقالي الزاهي، بينما اكتفت بأحمر شفاه لامع بالوردي الهادئ مع لمسة من البلاشر.

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