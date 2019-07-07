أبرز إطلالات مكياج النجمات في أسبوع هوت كوتور باريس  (صور)

شاهدنا مؤخرًا مجموعة لا حصر لها من التصاميم المميزة والغريبة أيضًا في أسبوع هوت كوتور باريس لخريف وشتاء 2019.

وبالإضافة إلى ما قدمته لنا منصة العرض من تصاميم لافتة وصيحات استثنائية، كانت إطلالات النجمات بطل الحدث، فمن بريامكا شوبرا إلى سيلين ديون ونيكول كيدمان، نستعرض لكِ من مجلة "بي بيوتيفول" أبرز اطلالات مكياج النجمات في أسبوع هوت كوتور باريس:

نيكول كيدمان

تلفت الممثلة الشقراء الأنظار دائما بأناقتها وجاذبيتها، وفي أسبوع هوت كوتور باريس، سرقت نيكول الأضواء بإطلالتها، التي تميزت بأحمر جريء يزين شفتيها ومكياج ناعم لعينيها، فضلًا عن إطلالتها البراقة بفستان اسود من البايت نسقته مع بليزر أبيض.

سيلين ديون

تأتي سيلين واحدة من أكثر النجمات اللواتي أثرن الجدل بإطلالاتهن مؤخرًا، ومن بينها هذه الإطلالة، التي ظهرت فيها بمكياج جذاب وناعم اعتمد على درجات البرونزي والنيود أبرز لون عينيها، بينما ارتدت فستان جريء ذو تصميم استثنائي.

ماندي مور

في حين أنه عادة ما تعتمد ماندي اطلالات مكياج ناعمة وهادئة، إلا أنها أرادت تغيير اطلالتها خلال أسبوع هوت كوتور باريس، حيث اعتمدت صيحة الآيشادو المونوكروم بدرجة زاهية من الأزرق تماشت مع فستانها، بينما اختار احمر شفاه نيود مائل إلى الوردي.

كوكو روشا

لإبراز اطلالتها بالأبيض، اختارت العارضة الكندية صيحة المونوكروم لمكياجها، حيث اعتمدت آيشادو دراماتيكي باللون البرتقالي، واختارت لشفتيها أحمر شفاه بنفس اللون الزاهي.

مارغو روبي

في هذه الإطلالة، اعتمدت مارغو مكياجًا ناعمًا، ولكنه تميز بلمسة عصرية جذابة، خاصة فيما بتعلق بمكياج عينيها، حيث اعتمدت آيلاينر جرافيتي مميز ولمسة آيشادو باللون الرمادي، بينما اختارت النيود لشفتيها.

بريانكا شوبرا

دائما ما تلفت الجميلة الهندية الأنظار أينما كانت، وهذه المرة، سرقت الأضواء أثناء حضورها أسبوع هوت كوتور باريس برفقة زوجها نيك جوناس، هذا واعتمدت رسمة آيلاينر كلاسيكية وأحمر شفاه احمر هاديء مائل إلى النحاس مع التركيز على إبراز جمال رموشها، كما اختارت تسريحة كعكة عصرية لإكمال إطلالتها.

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