4 طريقة صحيحة لاستخدام البيوتي بلند

يجب ترطيب البيوتي بلندر بالقليل من الماء لكي تساعد على الحصول على سطح رطب

البيوتي بلندر مصطلح يطلق على إسفنجة خاصّة تستخدم لأغراض التجميل، حيث إنّ هذه الإسفنجة تتميّز بكونها بيضاويّة الشكل وصغيرة الحجم، وقد حققت شهرةً على مستوى عالمي، والسبب في ذلك يعود إلى إمكانيّتها الكبيرة في دمج الكونتور والمنتجات الكريميّة بالإضافة إلى الفاونديشن بطريقةٍ ممتازة. كما وقد حصلت هذه الإسفنجة الصغيرة على عدة جوائز، بالإضافة إلى حصولها على براءة اختراع نظراً لشكلها البيضاوي الذي يسمح للوصول للزوايا الدقيقة في الوجه، حيث تتكون من طرفين أحدهما مدبب وهو مخصص للزوايا الدقيقة في الوجه، والآخر مستدير هو مخصص لتوزيع الفاونديشن.

وفي هذا المقال سنتحدث عن الطريقة الصحيحة لاستخدام البيوتي بلند:

1- تجنّب استخدامها جافة: حيث يجب ترطيبها بالقليل من الماء وذلك كي تساعد على الحصول على سطحٍ رطبٍ وخالٍ من العيوب أثناء وضع الفاونديشن، وينصح أخصائيو التجميل بالاحتفاظ بكأس صغير من الماء أثناء استعمال هذه الإسفنجة لترطيبها من حينٍ لآخر.

2- الحرص على تنظيفها بشكلٍ يومي: باستخدام المنظف الخاص بالبشرة، كما يمكن نقعها طوال الليل في الماء، ويُنصح باستخدام زيت الأطفال لتنظيفها من البقع الصعبة.

3- تخزينها في مكانٍ مناسب: حيث يجب على السيدة أن تتجنب بالاحتفاظ بهذه الاسفنجة في حقيبتها أووضعها بجانب الفراشي الخاصة بالماكياج؛ والسبب في ذلك بعود إلى أنّ الاحتفاظ بها في مكانٍ معتمٍ وخالٍ من الإضاءة والهواء يسبب تراكم البكتيريا والجراثيم بداخلها وبالتالي ستتلف سريعاً.

4- استبدالها بواحدةٍ أخرى جديدة كل ثلاثة أشهر: فمهما حاول الشخص تنظيفها والحفاظ عليها فإنّها ستهترئ بعد مدة ولن تؤدّي العمل المطلوب منها.

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