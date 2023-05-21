بيونسيه تطلق خط العناية بالشعر الأول من نوعه

لقد رأينا عشرات خطوط العناية بالجمال والبشرة ومستحضرات التجميل من المشاهير والفنانين خلال الأعوام القليلة الماضية إلى اليوم، لكن هنالك دائما توقيت وتأثير وطريقة عمل مختلفة للملوك. فلطالما عرفت الملكة بي بتفانيها وإخلاصها في جميع الأعمال التي تقوم بها فكما وصفت هذا الخط الجديد على أنه وليد مئات وآلاف التجارب المختلفة للحصول على شعر سحري وصحي لتستمتعي بكل إنش من رمز أنوثتك الأول.

بيونسيه تطلق خط العناية بالشعر من ثقافة الصالون والعائلة

عبرت الفنانة بكل فخر عن مصدر وحي هذا الخط الجديد من ثقافة بيونسيه ومهنة والدتها التي عملت كمصففة شعر في صالون حلاقة نسائي متواضع، وأضافت أن الأمر الذي قد لا يعرفه المعظم هو أن بيونسي عملت في بداية حياتها كمساعدة لوالدتها في هذا الصالون الذي أصبح في ما بعد المكان الأول لفرقة ديستيني تشايلدز لعمل تصفيفات شعرهم والتجهيز لجميع حفلاتهن وجلسات تصويرهن.

لمن ستقدم كوين بي هذا المنتج؟

بشعر ناعم أو مجعد أو بضفائر أو قصير أو طويل يمكنك الاحتفال بالخط الجديد الذي صمم للجميع للإستمتاع بشعر رائع، فقد نقلت المغنية ذات الواحد والألربعين عاما تجربتها التي كانت مختلفة على مر السنين الى جميع الناس فقد كانت مسيرة بيونسيه مليئة بالتغييرات السريعة والقاسية على شعرها لكن لطالما تمسكت بتقاليد الجمال من العائلة والحفاظ على صحة الشعر، فقد ألهمت والدتها بيونسيه وصديقاتها على الدوام المظهر الجذاب والصحي للشعر والذي سيكون بين يدينا في نهاية هذا الصيف كما أعلنت الفنانة وأضافت قائلة: لا أستطيع الإنتظار حتى يحظى الجميع بفرصة تجربة هذا الخط العجيب.