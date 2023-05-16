شانيل تطرح المنتج الأكثر ثورية في مجال تغطية عيوب البشرة.. لي بيج

تقدم شانيل في هذا الصيف المنتج الأكثر ثورية في مجال تغطية البشرة على مستوى آداء عال لتغطية مثالية للصيف، بجزيئات الماء الدقيقة الأولى من نوعها التي تقدمها الدار لأول مرة في مجال منتجات التغطية فلم يسبق للدار أن تنتج اي من منتجات تغطية الوجه من كريمات الأساس، أو الكونسيلر والبودرات بالتركيبة المائية التي تقدمها الدار للمرة الاولى.

شانيل تقدم مستحضر تجميلي مثالي

بعد عدة تجارب سريرية أقامتها العديد من النساء في مختبرات شانيل، أكدت جميعهن أنه خافي مثالي للعيوب في البشرة ويعطي ملمس ناعم، ما يعزز تجانس البشرة لطوال اليوم، بالاضافة الى تغطية خفيفة وشفافة لا تؤثر على ملمس البشرة. وذلك بفض تركيبته الخفيفة التي ترتكز على جزيئات الماء الدقيقة بنسبة 70 بالمئة.

المكونات الأساسية في منتج لي بيج الجديد من شانيل

تقنية المائعات الميكروية تمتزج مع جزيئات الماء للحصول على تأثير البشرة الخالية من المكياج والمظهر الطبيعي الذي لا يضاهى وإشراقة صحية وطبيعية نحلم بها جميعا.



تركيبة خفيفة تتكون من 75٪ من الماء، تمنح البشرة انتعاشًا فوريًا وترطيبًا يدوم حتى 8 ساعات وهو ما يميز هذا المنتج عن غيره فأصبح الأمر غير متعلقا بالمظهر الجمالي الخارجي فقط، بل أصبح الاهتمام الاول والأولوية لبشرة صحية من الأعماق.



فرشاة بتصميم مريح مصنوعة من الألياف القوية والناعمة تضمن أفضل تجانس للبشرة وضمان توزيع المنتج بشكل كامل بدون ترك أي بواقي.



مستخلص بذور التمر الهندي الطبيعي، والمعروف بخصائصه المرطبة، يوفر الراحة و الترطيب طوال اليوم، اضافة الى فوائده في توحيد لون البشرة.

طريقة التطبيق المثالية للمنتج:

بحركة دائرية قومي بمزج كمية صغيرة من المنتج بعد وضعه على ظهر اليد ومن ثم امزجيها بفرشاة التطبيق أو باستخدام اسفنجتك المفضلة. ثم وزعي المنتج بحركة دائرية منتظمة على كامل الوجه.