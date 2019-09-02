تأثير الزنجبيل على ضغط الدم 

استخدم الزنجبيل كعلاج تقليدي للعديد من الأمراض، ومنها: ارتفاع ضغط الدم وقد أشارت إحدى الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أنّ تناول مستخلصات الزنجبيل قد كان له تأثير في تقليل ضغط الدم، وذلك من خلال إغلاق قنوات الكالسيوم المعتمدة على الجهد، كما يُعدّ الزنجبيل من المواد الطبيعيّة المُدرّة للبول، حيث إنّه يقلّل من احتباس الماء والصوديوم في الجسم؛ ممّا يساعد على خفض ضغط الدم، ويُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من مدرات البول الطبيعيّة، وذلك لأنّها قد تزيد من تفاقم بعض المشاكل الصحيّة.

كما أنّ استهلاك الزنجبيل قد يقلل من ضغط الدم بتأثير يشبه بعض الأدوية التي تُوصف لضغط الدم وأمراض القلب، وبالتالي فإنّه يتعارض مع هذه الأدوية، وقد يتسبب في انخفاض ضغط الدم بدرجة كبيرة، أو اضطراب نبضات القلب، ومن هذه الأدوية: الفيراباميل والنيفيديبين والديلتيازيم وغيرها، ولذلك يُنصح الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية باستشارة الطبيب قبل تناوله.

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