دراسة حديثة.. تدليك القدم يزيد هرمون الحب!

تركز الأعصاب في القدمين، هو السبب وراء أنها شديدة الحساسية (shutterstock.com)

ذكرت دراسة علمية حديثة، أن تدليك القدم باليد لمدة عشر دقائق يوميا، يدعم الحياة العاطفية للإنسان، عبر إطلاق هرمون الحب “أوكسيتوسين”، في جسدك وهو ما ينعكس عليه بالإيجاب.

وأفادت صحيفة “ذا صن”، البريطانية، بأن الدراسة التي أجريت في فنلندا، استهدفت 40 من الذكور، تلقوا تدليكا خفيفا للأقدام، سواء باليد أو بآلة التدليك. ودعي الرؤوس السوداء التي تظهر على أنفك

وكشفت عينات الدم، التي أخذت قبل وبعد التدليك، عن ارتفاع مستويات “أوكسيتوسين”، وهو الهرمون الذي يتم إفرازه عند العناق وأثناء النشوة الجنسية.

ويعتقد العلماء من جامعتي “شرق فنلندا”، و”يوفاسكولا”، أن تركز الأعصاب في القدمين، هو السبب وراء أنها شديدة الحساسية، وبها موصلات للعديد من أجزاء الجسم الأخرى، بما يساعد في تعزيز وظائفها أثناء تدليكها.

وأضاف العلماء، أن أشياء بسيطة مثل: تدليك القدم، وحمامات الساونا، لا تساعد على الإسترخاء فحسب، بل أيضا تقلل مخاطر الوفاة والسكتة الدماغية، وتخفض ضغط الدم، وتؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، بما يعادل التمارين البدنية ذات الكثافة المنخفضة.