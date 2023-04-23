البوابة - جينيفر شاماندي مصممة أحذية بريطانية من أصول لبنانية تركز على الفخامة والتفاصيل. يُعد كعب "Eye of the Needle" الذي يحمل توقيعها والحاصل على براءة اختراع حجر الزاوية في تصميماتها الأنيقة ، حيث يتميز بالفخامة على الطراز الكلاسيكي. كل قطعة مصنوعة يدويًا إلى حد الكمال مع أقصى قدر من الاهتمام بالتفاصيل ، مستمدًا من المهارات الاستثنائية لورشة عمل الحرفيين الرئيسية التي تديرها عائلة في إيطاليا.

أحذية جينيفر شاماندي الراقية هي اختيار صفوة المجتمع والمشاهير بسبب الحرفية العالية والدقة في التصميم والجودة في اختيار الخامات، ومن أبرز المشاهير الذين اختاروا تصاميمها نذكر الملكة رانيا العبدالله، الأميرة كيت ميدلتون، المحامية أمل علم الدين كلوني، الدوقة ميغان ماركل، عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، مقدمة البرامج الأمريكية كيلي ريبا.

تألقي بتصاميم جينيفر شاماندي للمناسبات والزفاف

دوناتو 105 بلون نابا العاج



نقدم لكم حذاء Donato الذي يجمع بين الأناقة الخالدة مع توقيع جنيفر شاماندي "Eye of the Needle" الحاصل على براءة اختراع. أعيد تخيل الحزام المميز كحزام T أنيق لإطلالة أكثر تميزًا. صُنع نابا العاجي الخالي من العيوب يدويًا من قبل الحرفيين الإيطاليين في مع كعب مريح ومتوازن للغاية طول 105 مم - الطول المثالي للمشي من النهار إلى الليل.

2. حذاء جوزيبي " Giuseppe 85 " المصنوع من الجلد والبلاستيك

تجمع جينيفر شاماندي بين الخلود والابتكار لتصنع أحذية متطورة مثل حذاء جوزيبي. مصنوع من مادة PVC الشفافة والجلد المعدني اللامع، ولقد تم منح لمسة نهائية فريدة من نوعها لمقدمة القدم الكلاسيكية مع حزام قابل للإزالة يلتف عبر كعب (عين الإبرة) "Eye Of The Needle" .

3. حذاء فيتوريو 85 " 85 Vittorio " مشبك كريستال وحذاء مصنوع من الساتان الأبيض

حذاء مرصع بالجواهر بإبزيم مفتوح من الأمام مناسب للاحتفالات المسائية وكحذاء للزفاف. يعرض هذا الإصدار الجديد من التصميم تفاصيل كعب "Eye of the Needle" المميزة لجنيفر شاماندي ، كما يقدم إبزيمًا مبهرًا مرصعًا بالجواهر ، مرددًا الشكل الايقوني للعين بالإبرة عند إصبع القدم ، مما يضيف قوة جذابة إضافية لأناقتك المسائية. الحذاء صُنع الساتان الأبيض يدويًا من قبل الحرفيين الإيطاليين مع كعب 85 مم – وهو الارتفاع المثالي للأحذية الأنثوية الفاخرة.

ما الذي يميز أحذية جينيفر شاماندي

يأتي كل حذاء بتصميم كعب "Eye of the Needle" المميز بخاصية فريدة وهي السماح لك بربط حزام بلون مختلف مثل اللون الأزرق - وهو نوع التذكار الذي ستعتز به مدى الحياة - لإضافة لمسة أنثوية فائقة إلى إطلالتك الخاصة. لتصميم أحذية الزفاف الحصرية الخاصة بك لتجلب لك كل من الحظ والحب يمكنك الاتصال بفريق التصميم info@jenniferchamandi.com.

المصدر: jenniferchamandi.com / أوناس

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