البوابة - كارولينا هيريرا نيويورك هي دار أزياء وتجميل فاخرة تشتهر بمجموعاتها العصرية وأتيلييه الأزياء الراقية. وكارولينا هيريرا ليست مجرد ماركة ثياب فاخرة بل تضم مجموعتها الكثير من القطع الأساسية لخزانة ثياب كل امرأة سواء الكلاسيكية أو العصرية مثل الحقائب الجلدية والأحذية والاكسسوارات الأخرى.

لطالما حظيت كارولينا هيريرا باهتمام المشاهير ومن أبرزهم الملكة رانيا العبدالله، الإعلامية السعودية اسيل عمران، جيسيكا قهواتي، علا فرحات، الإعلامية ديالا مكي ، ومدونة الموضة انوم بشير، أوليفيا باليرمو، المغنية الأمريكية جيسيكا سيمبسون، والممثلة الأمريكية بيلا سوان من الفيلم الشهير Twilight.

يقوم المدير الإبداعي لدار كارولينا هيريرا ويس جوردون بتصميم المجموعات الفاخرة وقد حظي بالإشادة على نطاق واسع لإعادته صياغة العناصر المميزة لأزياء كارولينا هيريرا وتصاميمها الملونة بطريقة مبالغ فيها ومرحة، بدلاً من كونها كلاسيكية فقط.

وبمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدم كارولينا هيريرا مجموعة خاصة من الفساتين الأنيقة للمرأة العربية المسلمة للاحتفال بهذه المناسبة، اخترنا منها الآتي:

كارولينا هيريرا تطلق مجموعة خاصة بعيد الفطر السعيد

مجموعة العيد الخاصة من كارولينا هيريرا

فستان شيفون حرير على شكل حرف A

إطلالة حالمة وناعمة - فستان طويل من الشيفون الحريري باللون الأخضر الربيعي الحيوي بتصميم على شكل كيب متعدد الطبقات. مع فتحة رقبة دائرية وزر في الخلف. يميزها حزام قابل للفك من الحرير المتباين. يمكنك استبدال الحزام بأخر ذو تصميم معدني لامع لإطلالة أكثر جراءة.

قميص مع تنورة من التفتا

قميص بلون الفوشيه النابض بالحيوية من التفتا مع أزرار أكمام مزينة بالكريستال. وياقة كبيرة مع أزرار مبطنة. و وشاح قابل للفك من القماش المطابق. يمكنك تنسيقه مع تنورة قصيرة من التفتا واسعة. وجيوب جانبية وسحاب مخفي وخطاف على الجانب. الحزام قابل للفك ومبطن بنسيج مطابق.

بلوزة من الكريب مزينة بالريش

لا زالت موضة الريش مطلوبة، وستكمل معنا في موسم الربيع أيضاً، لذلك ننصحك بإطلالة ساحرة مع هذه البلوزة المنسدلة عند الأكتاف بتصميم الكيب والمصنوعة من قماش الكريب اللامع مع حاشية مزينة بالريش.

بلوزة وكولوت من الكريب

البلوزة مصنوعة من الكريب من مزيج الحرير المطبوع باللون الأخضر الربيعي. اما الياقة فدائرية مع ربطة متناسقة وقصة على شكل V وأكمام منفوخة من الكيمونو وأساور ضيقة بأزرار مبطنة. يمكنك تنسيقه مع كولوت على شكل حرف A مصنوع من نفس قماش الكريب المطبوع . وحزام مطابق قابل للفك.

فستان قميص تافيتا ماكسي باللون الأزرق الملكي

فستان طويل ماكسي من قماش التفتا باللون الأزرق الملكي بقصة ضيقة وتنورة واسعة متدرجة بحاشية مع أكمام طويلة مع أزرار مبطنة وسحاب جانبي. ووشاح قابل للفك من القماش المطابق.

فستان من التفتا باللون الأحمر بأكمام طويلة

فستان طويل ماكسي من التفتا باللون الأحمر الجذاب مع قصة ضيقة وتنورة كاملة ذات ثنيات لطيفة. مع ربطة أمامية وأكمام منتفخة. ووشاح قابل للفك من القماش المطابق.





فستان قميص حرير مطبوع ماكسي

فستان طويل من الشيفون الحريري مع طبعة الزهور. صدرية ضيقة وتنورة متدرجة مع لوحات مجمعة. ياقة ممتدة ، أكمام طويلة منفوخة قليلاً مع أزرار مبطنة. وشاح مطابق قابل للفك وبطانة داخلية.

المصدر: chcarolinaherrera.com/

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