تألقي بفستان الكاروهات الموضة الأبرز لموسم الصيف (صور)

تشهد موضة الصيف لهذا العام عودة قوية لطبعة الكاروهات الجذابة، وسيلقى الغنغام Gingham رواجًا كبيرًا، وبعد أن سيطر قميص الغنغام على ساحات الموضة لسنوات، سيحل محله الفستان الكاروهات كأبرز الصيحات الصيفية.

سنعرض لك أجمل الفساتين الكاروهات بقصات متعددة، بمربعات كبيرة وصغيرة وغيرها من الأشكال، كما وردت في مجلة ماري كلير النسائية:

الميدي

بشكل جديد ينطلق هذا الفستان، فيغلب عليه طبعة الكاروهات بالمربعات الصغيرة، كما يتصل به جزء صغير بالمربعات الكبيرة باللونين الأبيض والأسود، بقصة الشق أعلى الفخذ لتجددي خزانتك بأحدث الصيحات، يمكنك انتعال السنيكرز الأبيض أو حذاء كيتي بالكعب المسطح.

حلوى الكاندي الملونة

باللونين الأزرق والوردي، يأتي هذا الفستان بالحمالات الرفيعة، والنسيج الممتزج بين القماش القطني والحريري، ليعزز من خفته في الموجات الحارة، ارتديه فوق التي شيرت الأبيض، للمزيد من التألق والجاذبية.

فستان غير المتماثل

قطعة عصرية مميزة بقصة الفستان غير المتماثل، مثالية لكافة مناسباتك ليلا أو نهارا، نسقيه على الصندل الأسود ذي الكعب العالي، أو الصندل المسطح ذي الشرائح العريضة، باللون البني الهادئ لإطلالة صباحية ناعمة.

الكتف الواحد

أحدث ما ظهر من صيحات الموضة هذا العام، وانطلق بألوان جديدة غير تقليدية، وقصة غير مألوفة بالكتف الواحد المزين بالكشكشة المتراصة العالية، لتزيني به اطلالتك في الحفلات الصيفية.

ماكسي من قماش الجاكار

تألقي بهذا الفستان المذهل في اطلالتك الشاطئية، فهو مصنوع من قماش الجاكار الخفيف؛ ليتحدى حرارة الشمس المتقدة، انتعلي معه حذاء أبيض بكعب عالي، أو استبدليه بالاسبارديل الأنيق.

الشاتو بدون حمالات

مصمم من قماش القطن البوبلين فقط لراحتك في فصل الصيف، يمنحك تفاصيل أنثوية جذابة، ويلقي الضوء على قوامك الممشوق، بلون المياه في جزر البهاما تألقي بهذا الفستان، يعلوه جاكيت الدنيم القصير أو الباليرو الجينز المعروف.

الريترو العصري

بستايل الريترو الكلاسيكي، جددي اطلالتك الصيفية بهذا الفستان الأنيق، بقصة خصر الإمبراطورية بلمسات عصرية متفردة، مع الياقة العالية الفضفاضة القصيرة، تألقي به في الصيف ثم الخريف مع سترة جلدية وحذاء الكاحل.

غنغام الغريتا

بفستان مستوحى من الطبيعة الخلابة، انطلقي بهذا الفستان بالمربعات الكبيرة والألوان الجريئة، باللون الأخضر بدرجاته وبقصة الجيوب العصرية.

قوس قزح

بألوان قوس قزح البراقة، عززي من أناقتك وجددي خزانتك بهذا الفستان الشيك، نسقي معه الاكسسورات المناسبة، بألوان ممتزجة بقوس قزح لإطلالة مبهرة.

الخصر الملفوف

بلون الأصفر الباستيل، أنعشي اطلالتك بفستان مميز بقصة الخصر الملتف، وسيخفف قماش الكريب الخفيف من حرارة الطقس، ارتدي معه الاكسسورات كما يحلو لك لتكملي اطلالتك.

الفستان القميص

يعود الفستان القميص من جديد للساحة؛ ليزين اطلالة الجميلات في كل مكان، فهو يجمع بين الفستان من حيث الطول، وبين القميص المزين بالأزرار من حيث القصة، تألقي به باللونين الأحمر والأبيض، وتمتعي بالراحة والأناقة طوال اليوم.

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