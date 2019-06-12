علامة "إل" الفرنسية تطلق مجموعتها الجديدة لحقائب ربيع وصيف 2019 (صور)

الحقيبة لا غنى عنها في خزانة كل سيدة، سواء اختلاف تصميماتها، من الكبيرة والصغيرة إلى حقيبة الظهر أو الخصر وغيرها، وفي كل موسم، تقدم لنا أبرز العلامات مجموعات مميزة ومتنوعة من التصاميم.

ووفقًا لمجلة "فيمينا"، أطلقت مؤخرًا علامة "إل" الباريسية أحدث مجموعاتها لحقائب ربيع وصيف 2019، وكما هو متوقع، قدمت العلامة مجموعة متنوعة ذات لمسة من الأناقة والجاذبية الفرنسية.

تتضمن المجموعة تصاميم حقائب كلاسيكية وأخرى تميزت بتصميم السلة، بالإضافة إلى حقائب تميزت بتصاميم بوهيمية.

وبالإضافة إلى التنوع في روح التصاميم، تميزت المجموعة بحقائب مختلفة الأحجام، تنوعت بين الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم أيضًا، كما تميزت بعض الحقائب بتصميم 2 x 1، حيث تأتي الحقيبة الأصلية مزودة بأخرى صغيرة يمكن استخدامها ككلتش أو لحفظ النقود أو كحقيبة أخرى صغيرة.

وجنبًا إلى جنب مع اختلاف التصاميم، تتميز المجموعة أيضًا بتوفير عدة ألوان مميزة، تتنوع بين الجملي والوردي المائل إلى النيود، بالإضافة إلى الأحمر والأزرق وغيره من الألوان.

هذا وتزينت بعض التصاميم بحبات اللؤلؤ، وأخرى تزينت بالدبابيس اللامعة، كما كان الجلد هو البطل الأساسي للمجموعة التي تميزت بألوانها التي تتماشى مع مختلف الإطلالات.

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