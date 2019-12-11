تارت الفطر وجبن الماعز ، قطع شهية من المقبلات الشهية لمائدة عيدالميلاد..

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة

8 أوقية الفطر مقطعة إلى قطع 1/2 بوصة

1 كراث كبير مفروم

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ورق معجنات مجمد (نصف حزمة 17.3 أوقية) ، إذابة

1 بيضة كبيرة ، مخفوقة

3 أونصات من جبن الماعز الطري الطازج

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المفروم الطازج

2 ملاعق كبيرة من كريمة الخفق

الطريقة:

تذوب 2 ملعقة طعام زبدة في مقلاة كبيرة ثقيلة على نار متوسطة الحرارة. يُضاف الفطر ويُقلى حتى يصبح طريًا وجافًا ، حوالي 5 دقائق. أضف 1 ملعقة كبيرة من الزبدة إلى المقلاة ، ثم الكراث. يقلى حتى يصبح الكراث لينا ، حوالي 4 دقائق أطول. أضف جوزة الطيب والفطر وتبل بالملح والفلفل. توضع في الثلاجة.

توضع ورقة مشمع على صينية الفرن. ترق المعجنات على سطح مطحون قليلاً بالدقيق. تقطع الى مستطيلات وتوضع على الصينية وتخز بالشوكة. باستخدام فرشاة المعجنات ، تدهن المعجنات بالبيض. توضع الشرائح في الفرن لمدة 15 دقيقة. عندما تخرج يضاف خليط الجبن والفطر وترش بالزعتر والكريمة تخبز لمدة 10 دقائق إضافية وتقدم دافئة.

تارت الفطر وجبن الماعز

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبدة غير المملحة

8 أوقية الفطر مقطعة إلى قطع 1/2 بوصة

1 كراث كبير مفروم

1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ورق معجنات مجمد (نصف حزمة 17.3 أوقية) ، إذابة

1 بيضة كبيرة ، مخفوقة

3 أونصات من جبن الماعز الطري الطازج

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المفروم الطازج

2 ملاعق كبيرة من كريمة الخفق

الطريقة:

تذوب 2 ملعقة طعام زبدة في مقلاة كبيرة ثقيلة على نار متوسطة الحرارة. يُضاف الفطر ويُقلى حتى يصبح طريًا وجافًا ، حوالي 5 دقائق. أضف 1 ملعقة كبيرة من الزبدة إلى المقلاة ، ثم الكراث. يقلى حتى يصبح الكراث لينا ، حوالي 4 دقائق أطول. أضف جوزة الطيب والفطر وتبل بالملح والفلفل. توضع في الثلاجة.

توضع ورقة مشمع على صينية الفرن. ترق المعجنات على سطح مطحون قليلاً بالدقيق. تقطع الى مستطيلات وتوضع على الصينية وتخز بالشوكة. باستخدام فرشاة المعجنات ، تدهن المعجنات بالبيض. توضع الشرائح في الفرن لمدة 15 دقيقة. عندما تخرج يضاف خليط الجبن والفطر وترش بالزعتر والكريمة تخبز لمدة 10 دقائق إضافية وتقدم دافئة.