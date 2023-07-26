تمر فترة الحمل الأولي بالعديد من الاضطرابات الهرمونية والنفسية عند العديد من السيدات، لذا سنقدم لكم تجاربكم مع نبض الجنين وجنسه، إذ تدور في بال الكثيرات العديد من التساؤلات التي سنجد الرد عليها في هذه التجارب العملية، من ناحية أخرى أثبتت الدراسات بأن هناك فرق بين معدل نبض الجنين الذكر والأنثى، ومن هنا يمكن معرفة وتحديد جنس المولود، وتبحث الكثير من الأمهات عن معرفة كافة المعلومات عن الحمل خاصة الثُلث الأول من الحمل، وسنوضح كافة التفاصيل التي تبحثين عنها سيدتي.

تجاربكم مع نبض الجنين وتحديد نوعه

تبحث الكثير من السيدات عن تجارب الحوامل في تحديد نوع وجنس المولود، وأنسب وقت للشعور بنبض الجنين، لذا سنقدم لكم تجاربكم مع نبض الجنين وجنسه، إذ ترغب بعض السيدات في الحصول على فتاة والبعض الآخر يتمني الحصول على صبي، لذا يبحثن عن علامات الحمل سواء بذكر أو فتاة:

تحكي سيدة بأنها قرأت بأن معدل نبض قلب الجنين أقل من 140 نبضة بالدقيقة، يكون المولود ذكر، بينما إذا تجاوزت النبضات هذا الحد فسيكون المولود فتاة، لكنها لم تلقي بال إلى هذا الكلام، وكانت تدعي بأن يرزقها الله بفتاة، وفي الشهر الرابع أخبرها الطبيب بأن نبض الجنين يزيد عن 140 وقد فرحت كثيرًا.

تحكي سيدة أخرى بأنها كانت تتمنى أن تلد صبي، وقد أخبرتها أمها منذ حملها في الشهر الأول بأنها حامل بصبي، لكنها أخبرتها بضرورة متابعة الطبيب كل شهر للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، وقد شعرت بضعف نبض الجنين، لذا توجهت على الفور للطبيب الذي أخبرها بأنه أمر طبيعي خاصة إذا كان الجنين صبي، إذ أكد لها الطبيب بأن الحمل معدل نبض قلب الصبي أقل من نبضات قلب الفتاة.

ظهور نبض الجنين مبكرًا

بعدما وضحنا بعض تجاربكم مع نبض الجنين وجنسه، سنوضح موعد ظهور نبض الجنين، يبدأ قلب الجنين في التكوين بداية من أول الشهر الثاني في الأسبوع الخامس من الحمل، ويكون طول الجنين الطبيعي حوالي 1.25مم، وبمرور أسابيع الحمل يتطور الجنين ليكتمل أعضاءه ويزداد نموه، وبالتالي يظهر نبض الجنين بوضوح في الأسبوع السادس أو الأسبوع السابع من الحمل.

يمكن تحديد الفرق بين نبض الجنين الولد والبنت ، إذ يقوم الطبيب بسماع دقات قلب الجنين في الشهر الثاني باستخدام أحد الأجهزة الكهربائية، بينما في نهاية الشهر الخامس يمكن للطبيب سماع نبضات القلب باستخدام السماعة الخاصة به، وتحديد نوع الجنين بكل سهولة بالاعتماد على معدل نبضات القلب.

تأخر نبض الجنين

تسعى الأم الحامل لمعرفة كافة الأمور المتعلقة بالجنين منذ بداية الحمل، لتجنب التعرض لأي خطر أو لأي عامل خارجي قد يؤثر على الجنين، لذا سنوضح المعدل الطبيعي لنبض الجنين:

يختلف نبض الجنين في الشهور الأولى عن باقي أشهر الحمل، من المفترض أن يكون المعدل الطبيعي لنبض الجنين يتراوح بين 90 إلى 110 نبضة بالدقيقة، ويوضح النبض خلال الثُلث الأول من الحمل استقرار الحمل أو تعرضه للخطر.

يزداد معدل نبض الجنين في الثُلث الثاني من الحمل، إذ إن نبض الجنين ليس ثابت طوال فترة الحمل، يزداد نبض الجنين ليتراوح بين 110 حتى 160 نبضة بالدقيقة الواحدة بداية من الشهر الرابع حتى الشهر الأخير من الحمل، ويتضح خلال هذه الفترة النبض باستخدام سماعة الطبيب.

يمكننا القول بأن نبضات قلب الجنين الغير منتظمة سواء السريعة أو البطيئة تثير قلق الطبيب، وهذا ما يلاحظه الطبيب باستخدام السونار أو الموجات فوق الصوتية، لذا يصف الطبيب العلاج المناسب لهذه الحالات.

تجاربكم مع حركة الجنين وجنسه

تحلم المرأة باليوم الذي ستشعر فيه بحركة الجنين، وعندما يسكن الجنين تبدأ في الشعور بالقلق، كما إن هناك علاقة بين حركة الجنين وجنسه، لذا سنقدم لكم بعض تجاربكم مع نبض الجنين وجنسه:

تحكي أحد السيدات تجربتها مع الحمل بأنها شعرت بحركة الجنين في الشهر الثالث من الحمل، وأنها شعرت بتشنج بسيط في البطن وحركة خفيفة كالفراشة، وبالفعل عندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها بأنها ستنجب مولود ذكر، وفرحت كثيرا بهذا الأمر لأنها كانت تتمنى أن يكون أول طفل لها ذكر.

هناك سيدة أخرى تروي تجربتها مع الحمل بمولود ذكر بأنها لاحظت في البداية حركات خفيفة للطفل حتى وصلت للشهر الخامس من الحمل، بعد ذلك ازدادت حركات الجنين حتى وصلت إلى 10 حركات في الساعة الواحدة، فبالرغم من الآلام التي كانت تعانيها هذه السيدة إلا إنها كانت تفرح كثيرا لأنها كانت تدرك بأن طفلها بخير.

بينما تحكي سيدة أخرى تجربتها مع الحمل بفتاة بأنها بدأت تشعر بحركة الجنين بداية من الشهر الخامس، وكانت حركة خفيفة وأحيانا لا تشعر بحركة الجنين وأنها كانت أحيانا تشعر بان حركة الجنين لا تتوقف كأنها تسبح.

أخيرا يمكننا القول بأن تجاربكم مع نبض الجنين وجنسه من التجارب التي تفيد الكثير من السيدات في تحديد نوع الجنين، كما تساعد الشعور بحركة الجنين في تحديد جنس الجنين أيضا.