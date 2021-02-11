تجارب شاعرية لا تنسى مع منتجع والدروف أستوريا رأس الخيمة طوال شهر فبراير

يقدم منتجع والدروف أستوريا رأس الخيمة، والذي يجسد ذروة الفخامة والجمال العربي، خمس عروض رومانسية جديدة لتجارب لا مثيل لها طيلة شهر فبراير، لتبهروا من تحبون وتعيشوا ذكريات شاعرية لا تنسى فيما تحتفلون بشهر الحب. فقد هيّأ والدورف أستوريا رأس الخيمة الأجواء عبر مجموعة من العروض المنتقاة بعناية لوجبات العشاء والعروض الجوية وتجارب السبا التي تدلل الحواس.

تجارب العشاء الرومانسية

يقدم منتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة للثنائيات تجربة عشاء تخطف الأنفاس وتضم خياراتهم المفضلة من قوائم الأطباق الآسيوية أو الأمريكية أو الشرق أوسطية أو المأكولات البحرية مع كوب من المشروبات الخاصة، بحيث يمكنهم الاستمتاع بتلك الوجبة على الشاطئ أو عند بركة السباحة أو في مقصورة خاصة، بينما يتاح للضيوف المقيمين كذلك خيار تجربة العشاء الشاعري في أجنحتهم.

الوقت: طوال شهر فبراير

المكان: على الشاطئ أو عند بركة السباحة أو في مقصورة خاصة أو في الغرفة للضيوف المقيمين

السعر: المأكولات مع كوب من المشروبات الخاصة بسعر 1,500 درهم إماراتي، تزيين المائدة مع باقة من الورود بتكلفة 500 درهم إضافية

عشاء الورود

جربوا وجبة العشاء الخاصة في واحد من مطاعم المنتجع الشهيرة، ومنها مطعم أومي – المطعم الياباني الأنيق، أو لكسينجتون جريل، المطعم الشهير لشرائح اللحم بالطريقة الأمريكية، أو مطعم مرجان الراقي الذي يقدم أطباق الشرق الأوسط بلمسات مميزة. استمتعوا بوجبة من 3 أطباق شاملة المرطبات وكوبًا من المشروبات الفاخرة عند الوصول.

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