25 نصيحة فعالة تبعد عنك شبح تجاعيد البشرة

تجاعيد البشرة شبح يلاحق كل امرأة تسعى للشباب الدائم

تجاعيد البشرة شبح يلاحق كل امرأة تسعى للشباب الدائم. لكن اطمئني! بات بإمكانك اليوم أن تخفي علامات الزمن من على بشرتك أو تأخير ظهورها بهذه النصائح والخلطات، اتّبعيها وستلاحظي الفرق بنفسك.

1- اصنعي هريس من البابايا الناضجة والموز الناضج لعلاج التجاعيد.

2- البصل المخلوط بالعسل يعتبر علاج فعال.

3- اخلطي قشدة الحليب وزيت الزيتون والعسل لصنع قناع للوجه للتخلص من علامات الشيخوخة.

4- انقعي بعض حبات اللوز في الحليب طوال الليل واصنعي عجينة من المكونات وضعيها على وجهك، فهي تعالج الهالات الداكنة والتجاعيد.

5- اصنعي كريم مغذي للبشرة عن طريق مزج شريحة من الأفوكادو وبضع ملاعق من الكريمة وبذر الكتان وملعقة من العسل.

6- تناول الأفوكادو يومياً يبطئ الشيخوخة لأنه يحتوي على الفيتامينات والدهون.

7- اخلطي الزنجبيل المسحوق والعسل وتناوليه في الصباح لتأخير الشيخوخة.

8- اخلطي العسل والحليب وضعي المزيج على وجهك للتخلص من الخطوط الرقيقة وإضفاء التوهج والنعومة على البشرة.

9- اخلطي ملعقة من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من العسل واغليه ثم برديه في الثلاجة وضعيه على وجهك باستخدام كرات القطن واستخدمي الماء الدافئ لإزالت

10- أشعة الشمس قد تسبب الشيخوخة المبكرة، لذا قللي تعرضك للشمس واستخدمي واقي شمسي عند الخروج.

11- اطحني بعض بذور عنب طوكسون وضعيها على وجهك ثم اغسليه بالماء الدافئ للحفاظ على شباب البشرة.

12- اخلطي جيداً ربع كوب من الهماميليس ونصف كوب من منقوع السنفيتون و 10 نقاط من زيت الباتشولي الأساسي، واستخدمي قطعة من القطن لوضع المزيج على وجهك.

13- اخلطي ملعقة من عصير البرتقال وصفار بيضة وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من مسحوق الشوفان واستخدميه كمقشر للوجه.

14- اطحني جيداً بعض حبات البصل وضعيها على وجهك، فهو يعالج التجاعيد.

15- دلكي وجهك بقشدة الحليب، فهي تزيد الدورة الدموية وتريح عضلات الوجه وتعالج التجاعيد وتنعم البشرة.

16- استخدمي زيت اللوز لتدليك الوجه وعلاج مشاكل البشرة وعلامات الشيخوخة.

17- ضعي الخيار على وجهك.

18- اخلطي عصير الليمون والأملج وضعي المزيج على وجهك.

19- هناك العديد من تمارين الوجه لمنع التجاعيد ، مثل وضعية E و O، فهي تريح عضلات الوجه عن طريق تحريك الشفاه وعمل تعبير كأنك تعلكين العلكة.

20- اطحني بعض بذور الصويا من نوع edamame واصنعي قناع، فهو يعالج التجاعيد بشكل طبيعي.

21- استخدمي عصير حبة أناناس خضراء للحد من الخطوط الرقيقة وعلاج البشرة المتشققة.

22- امسحي العرق جيداً عن وجهك. حين يظل العرق على وجهك تصاب البشرة بالجفاف ويخف توهجها.

23- استخدمي النيم والكركم لغسل وجهك للحفاظ على شباب البشرة لفترة طويلة.

24- في كل صباح املئي فمك بالماء واغسلي عينيك ووجهك، فهذا يعالج التجاعيد.

25- ضعي موزة ناضجة مهروسة على وجهك.

شاهدي أيضاً:

3 ماسكات لتفتيح البشرة...جربيهم الآن!

8 نصائح بسيطة للحفاظ على نضارة البشرة خلال الشهر الكريم

ماسك منزلي سحري لتنظيف البشرة بعمق وتغذيتها

لصاحبات البشرة البيضاء اتبعي هذه الخطوات لمكياج مثالي