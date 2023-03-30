يوم الجمعة هو نعمة على أمة الإسلام، والبعض منا يستثمره والبعض منا ينام فيه ويكون في سبات، يوم الجمعة ذكر فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الله أضل الأمم عن هذا اليوم، فذهب اليهود تركض إلى يوم السبت وكان للنصارى الأحد وهدانا الله إلى يوم الجمعة.

وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة "نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ - قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ - فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى".

تجربتي مع آخر ساعة من يوم الجمعة

تقول إحدى السيدات دعيت يوم الجمعة واستجاب وقصتها هي أنها كانت قبل زواجها تتمنى بشدة أن يرزقها الله زوجًا صالحًا يكون خير سندًا لها، دعيت يوم الجمعة واستجاب، وأوضحت أنها في آخر ساعة في نهار يوم الجمعة توجهت إلى الله عز وجل بالدعاء وتحدثت معه باللغة العامية وبدون أي ترتيب، وأضافت أنه في اليوم التالي تقدم لها شخصًا وشعرت معه بالراحة وطلبت منه أن يجلب لها مسكنًا شرعيًا وأن ينتظر حتى تنتهي من دراستها، وبالفعل وافق الشخص والذي أصبح فيما بعد زوجًا لها وأكرمها الله عز وجل بالسعادة معه، هذه أحد تجاربكم مع دعاء يوم الجمعة.

من قصص استجابة الدعاء يوم الجمعة، تقول سيدة أخرى أنها أُصيبت بورم سرطاني أضعف جسدها وتسبب في سقوط شعرها بعدما بدأت في العلاج الكيمياوي، وتوضح أنها دعيت يوم الجمعة وقبل موعد آذان المغرب بنصف ساعة توضأت واستقبلت القبلة وتوجهت إلى الله بالدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة مجرب،ودعت الله عز وجل أن يتمم شفاءها على خير وأن يجعل المرض يبرح جسدها، وبعد ذلك توجهت لإجراء أشعة فحص قبل استكمال العلاج وتفاجئ الطبيب بأنها شُفيت وأن المرض أصبح لا وجود له.

ومن أمثلة عن استجابة الدعاء يوم الجمعة مجرب هو أن هناك رجل يقول هذه تجربتي مع آخر ساعة من يوم الجمعة هو أنه أُصيب في حادث جعله قعيدًا عاجزًا عن الحركة، وأوضح أنه في يوم الجمعة وبالتحديد في الساعة الأخيرة منه دعا الله بكل جوارحه أن يشفيه ويجعله يسير مرة أخرى، ويشير أنه شعر في قدمه بصعد كهربائي وبعدها وجد نفسه يتمكن من الوقوف على قدميه فحمد الله على شفاءه.

كيفية الدعاء يوم الجمعة

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء ساعة استجابة يوم الجمعة تويتر

اللهم إنا مقصرون وانت الكريم، ومذنبون وانت الحليم وفقراء إليك وانت الغني عنا، اللهم تجاوز عنا بعفوك ومغفرتك ياأكرم الأكرمين.

اللهم لا تدع شمسك تغيب إلا وقد كتبت لنا عتقاً من النار و رزقتنا سعاده تغمر قلوبنا.

اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا واغفر خطايانا وثبّت قلوبنا ونزّه ألسنتنا وجنّبنا الفتن وتوفّنا صالحين اللهم آمين .

اللهمّ في العشر من ذو الحجه و في يوم الجمعه نسألك أن تجعلنا من السبعين ألفاً اللذين سيدخلون الجنه من غير حساب.

للهم في هذه الساعة أنزل على قبور المسلمين ضياءً يؤنس وحشتهم ،وينور مضجعهم، وسعة ورحمة في قبورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اني استغفرك من كل ذنب اذنبته لا يعلمه غيرك ولا يسعه الا حلمك .

في عصر يوم الجمعه ساعة استجابه وهي اخر ساعه من نهار الجمعه انفثو أحلامكم في كف الدعآء غلفوهآ بيقين وأبعثوهآ لرب قريب مجيب دعوآتكم

اللهم اجعل هذي الجمعه حامله لنا من الخير فوق ما نرجوا واشرح صدورنا ، ويسر أمورنا ، وأرحم موتانا وأشف مرضانا وأجعلها جمعة خير لأمورنا كلها.

اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمه التراب و اشفِ من انهكه الوجع و اغِث من أثقله الهم ، واهدي من غرته الدنيا يارب.

اللهم لاتدّع لنا في يوم الجمعه ذنباً إلا غفرته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاءً إلا استجبتهُ ولا تائباً إلا قبلته .

اللهم اجعل هذي الجمعه حامله لنا من الخير فوق ما نرجوا واشرح صدورنا ، ويسر أمورنا ، وأرحم موتانا وأشف مرضانا وأجعلها جمعة خير لأمورنا كلها.

اللهم لا تدع شمسك تغيب إلا وقد كتبت لنا عتقاً من النار و رزقتنا سعاده تغمر قلوبنا.

اللهم لاتدّع لنا في يوم الجمعه ذنباً إلا غفرته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاءً إلا استجبتهُ ولا تائباً إلا قبلته .

اللهم في هذه الجمعة من رمضان أسأله تعالى لي ولكم القبول والغفران وأن يجعلنا ووالدينا من الفائزين بالجنة والعتق من النار.

حديث ساعة الاستجابة يوم الجمعة

روى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعةً، فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه، فالتمِسوها آخرَ ساعة بعد العصر".

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