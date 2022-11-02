تجميد البويضات: 14 سؤال يهم كل امرأة يُعد تجميد البويضات إحدى طرق الحفاظ على خصوبة المرأة حتى تتمكن من محاولة تكوين أسرة في المستقبل. يتضمن جمع بويضات المرأة وتجميدها ثم انعاشها لاحقًا حتى يمكن استخدامها في علاج الخصوبة.

تجميد البويضات: 14 سؤال يهم كل امرأة

ما هو أفضل عمر لتجميد البويضات؟

تشير الدراسات إلى أن النساء اللائي يقمن بتجميد بويضاتهن قبل سن 35 يتمتعن بفرصة أفضل لنجاح الحمل من أولئك اللاتي يقمن بتجميد بويضاتهن بعد سن 35. هذا لأنه كلما زاد عدد البويضات التي يتم استرجاعها وتجميدها ، كانت فرصة الحمل الناجح أفضل.

كم يكلف تجميد البيض؟

تجميد البويضات مكلف - يمكن أن يتراوح متوسط ​​تكلفة تجميد البويضات من 15000 دولار إلى 20000 دولار (بما في ذلك العلاج والأدوية والتخزين) لكل دورة وفقا لـموقع FertilityIQ.

هل تجميد البويضات يمنع الحمل؟

تتراوح فرص الحمل بعد الزرع ما يقرب من 30 إلى 60 بالمائة ، اعتمادًا على عمرك في وقت تجميد البويضات. كلما كبرت في وقت تجميد البويضات، قلت احتمالية أن تتلقح البويضات بشكل طبيعي في المستقبل.

كم عدد البويضات الذي تحتاجه لتجميد طفلين؟

لضمان توفر ما يكفي من البويضات المجمدة عندما يحين وقت استخدامها ، نشجعك على تجميد ما لا يقل عن 10-15 بويضة في محاولة الحمل المخطط لها.

هل فات الأوان بعد سن 37 لتجميد البويضات؟

تشير الدراسات إلى أن سن 37 هو الوقت المثالي لتجميد البويضات. النساء اللاتي يقمن بتجميد البويضات في هذا العمر أكثر ميلاً للحمل بمرتين من النساء اللاتي ليس لديهن بويضات مجمدة. من سن 37 وما فوق ، سيتعين على العيادة استخراج أكبر عدد ممكن من البويضات. تحتاج النساء فوق سن الأربعين إلى ما يزيد عن 20 بويضة للحصول على فرصة بنسبة 50٪ للنجاح.

تجميد البويضات: 14 سؤال يهم كل امرأة

كم عدد البويضات الذي يجب أن أجمدها في سن 35؟

إذا كان عمرك 35 عامًا ، يجب أن تهدفي إلى تجميد 10 بويضات على الأقل. تسفر دورة واحدة لتجميد البويضات عن تجميد 12 بيضة في المتوسط ​​لهذه الفئة العمرية. تحتاج الكثير من النساء إلى القيام بدورة واحدة فقط من تجميد البويضات للوصول إلى العدد الأمثل للبويضات!

هل يمكنني تجميد البويضات بعد سن الـ 40؟

وفقا للخبراء لا يُنصح عادةً بتجميد البويضات بعد سن الأربعين ، ولكن يمكن اعتباره على أساس كل حالة على حدة. بعض النساء يتمتعن بصحة جسدية قوية ولديهن فرص خصوبة اعلى.

هل يجب تجميد البويضات في بداية الثلاثينيات؟

لمنح نفسك أعلى فرص النجاح ، يوصي الخبراء عادةً بتجميد البويضات في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينيات. ومع ذلك ، إذا تم تشخيص إصابتك بمرض قد يقلل من جودة وكمية البويضات ، فقد ترغبين في التفكير في تجميد البويضات حتى قبل ذلك.

هل تجميد البويضات مؤلم؟

يخضع جميع المرضى للتخدير لمدة 20 دقيقة تقريبًا ، مما ينتج عنه تجربة خالية من الألم تقريبًا. عند الاستيقاظ ، قد تشعر المريضة ببعض الألم والتشنجات الطفيفة. يستغرق معظم المرضى يومين للتعافي ، بينما قد يستغرق الآخرون ما يصل إلى أسبوع.

هل يغطي التأمين تجميد البويضات؟

لا يغطي التأمين الحفظ الاختياري للبويضات ما لم تتضمن الرعاية الصحية التي يرعاها صاحب العمل هذه الميزة.

تجميد البويضات: 14 سؤال يهم كل امرأة

ما هو العمر الذي تنخفض فيه الخصوبة؟

تقع ذروة سنوات الإنجاب للمرأة بين أواخر سن المراهقة وأواخر العشرينات. بحلول سن الثلاثين ، تبدأ الخصوبة (القدرة على الحمل) في الانخفاض. يصبح هذا التراجع أسرع بمجرد وصولك إلى منتصف الثلاثينيات من العمر. بحلول سن 45 ، انخفضت الخصوبة بدرجة كبيرة لدرجة أن الحمل بشكل طبيعي أمر غير مرجح بالنسبة لمعظم النساء.

لماذا تجميد البويضات باهظ الثمن؟

تشمل اعتبارات التكلفة الأخرى الأدوية (التي تكلف ما يصل إلى 10000 دولار - 12000 دولار لكل دورة) ، ورسوم التخزين (إذا لم يتم تضمينها في تكاليف الإجراء) ، والحيوانات المنوية المانحة (إذا كنت بحاجة إليها) ، والتخصيب في المختبر (IVF) إذا اخترت استخدام البيض المجمد لاحقًا في الحياة (مما قد يعني مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 8000 دولار - دولار أمريكي).

ما مدى نجاح التلقيح الاصطناعي بالبيض المجمد؟

النساء تحت سن 35 عامًا اللاتي يقمن بتجميد 10-20 بويضة لديهن فرصة 70-90٪ لولادة صحية واحدة على الأقل. إذا خضعن لدورة أخرى وزاد عدد البويضات المجمدة إلى 20 ، فإن فرصهن تقفز إلى 90%.

ما هي مخاطر تجميد البويضات؟

يمكن أن تتسبب الأدوية المستخدمة لتحفيز المبايض أحيانًا في الإصابة بمتلازمة فرط تنبيه المبيض. تتراوح الأعراض من الانتفاخ والجفاف إلى جلطات الدم التي قد تهدد الحياة. يمكن أن يحدث النزيف عند إدخال الإبرة ، بالإضافة الى مخاطر التخدير.

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