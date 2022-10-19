طبيب البوابة: كيف تؤثر المبيدات الحشرية على خصوبتك؟ تعتبر الفاكهة والخضروات جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي أثناء الحمل لأنها توفر الفيتامينات والألياف. ومع ذلك ، قد يحمل البعض بقايا مبيدات الآفات. مبيدات الآفات والحشرات هي مواد تستخدم لمقاومة أو منع أو تدمير الآفات وتستخدم على نطاق واسع في محاصيل الفاكهة والخضروات في جميع أنحاء العالم. يعتبر استهلاك الفاكهة والخضروات المزروعة تقليديًا (غير العضوية) مصدرًا مهمًا للتعرض لمبيدات الآفات في عموم السكان. أعرب المستهلكون عن قلقهم بشأن زيادة التعرض لبقايا مبيدات الآفات من استهلاك المنتجات التي يمكن أن تكون مرتبطة بقضايا صحية حادة ومزمنة.

طبيب البوابة: كيف تؤثر المبيدات الحشرية على خصوبتك؟

لماذا يجب تجنب الفاكهة والخضار المحملة بالمبيدات؟

ارتبط تناول الفاكهة والخضروات المزروعة تقليديًا والملوثة بمخلفات المبيدات بضعف جودة الحيوانات المنوية وانخفاض معدلات الخصوبة. يجب على الأزواج الذين يحاولون الإنجاب أن يكونوا انتقائيين بشأن منتجاتهم. وشراء المنتجات العضوية المنخفضة بالمبيدات، مثل البرتقال أو الأفوكادو ، ليس هو أفضل طريقة لتقليل التعرض للمبيدات. بل الأفضل هو الحد من التعرض للفواكه والخضروات المحملة بالمبيدات الحشرية مثل التفاح والفراولة.

طبيب البوابة: كيف تؤثر المبيدات الحشرية على خصوبتك؟

ما مدى مخاوفنا من المبيدات؟

وفقًا لدراسة أجرتها هافارد ، فحصت البيانات المتعلقة بالأنماط الغذائية ونتائج الحمل لـ 325 امرأة يخضعن لعلاجات الخصوبة. خلصت دراستهم إلى أن تناول الفواكه والخضروات بكميات كبيرة من بقايا المبيدات الحشرية مثل الفراولة والسبانخ والفلفل والعنب يقلل من فرص المرأة في الحمل والإنجاب بنسبة 18٪ و 26٪ أقل احتمالية للولادة الحية مقارنة بالنساء اللائي يأكلن. الفواكه والخضروات الأقل تعرضًا للمبيدات. كما تم ربط المنتجات التي تحتوي على مبيدات الآفات بانخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

طبيب البوابة: كيف تؤثر المبيدات الحشرية على خصوبتك؟

هل منتجات المزرعة العضوية آمنة؟

بينما تبدو مبيدات الآفات الطبيعية أكثر صحة ، فإن الأمر كله يتعلق بكمية مادة معينة تستهلكها. في الزراعة العضوية ، على سبيل المثال، يتم استخدام مشتق النحاس كمبيد للفطريات. يمكن أن تكون سامة إذا استهلكت بكميات زائدة. تعمل المبيدات الحشرية كمواد كيميائية معطلة للغدد الصماء (EDCs) وتمنع الإباضة على غرار حبوب منع الحمل.

طبيب البوابة: كيف تؤثر المبيدات الحشرية على خصوبتك؟

ما هي بعض الآثار السلبية للتعرض لمبيدات الآفات؟

تم ربط التعرض لمبيدات الآفات بآثار إنجابية ضارة مثل

قلة الخصوبة

الإجهاض

ولادة جنين ميت

الولادة المبكرة

انخفاض الوزن عند الولادة

تشوهات النمو

اضطرابات المبيض

مخالفات دورة المبيض

السمية التناسلية للذكور

ضرر مباشر لبنية الخلية

التغييرات في بنية الحمض النووي ، مما يؤدي إلى حدوث طفرات جينية

قد تسبب تشوهات خلقية أو عدم القدرة على الإنجاب

طبيب البوابة: كيف تؤثر المبيدات الحشرية على خصوبتك؟

ما هي أفضل طريقة لمنع المبيدات في نظامنا الغذائي؟

من أجل الابتعاد عن الآثار السلبية لاستهلاك الفواكه والخضروات عالية المبيدات ، يجب غسلها جيدًا .

بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بشدة بتناول الفواكه والخضروات العضوية ، سواء كانت محلية أو تم شراؤها مباشرة من المصدر.

تجنب اختيار الفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة فقط لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الكيماويات والأسمدة.

علاوة على ذلك ، تجنب استخدام المبيدات الحشرية داخل منزلك أو في الحدائق والمروج.

شجع الأصدقاء والجيران على الحث على الحد من استخدام مبيدات الآفات في المدارس والحدائق والملاعب وغيرها من المناطق التي يزورها الأطفال والنساء الحوامل بشكل متكرر.

اقرأ أيضاً:

عادات الأكل والشرب والطبخ تؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي

أنواع نوبات الغضب عند الأطفال وطرق علاجها