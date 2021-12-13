تجميد البويضات: أسبابها، أضرارها، نسبة نجاحها، مدة صلاحيتها

تجميد البويضات هي طريقة تُستخدم للحفاظ على قدرة النساء على الحمل في المستقبل،وبسبب تأخر زواج بعض الفتيات فتتجه إلى تجميد البويضات حتى لا تبقى تفكر بالموضوع وتشعر بالقلق لكن هذه الطريقة غير ناجحة 100%.

وكلما تقدم سن المرأة كلما قلت فرصتها في الحمل، لكن في نفس الوقت المرأة ترغب في العمل وعدم الزواج مبكراً أو لها طموحها وتحصيل أكاديمي ويمر الوقت ولم تنتبه للوقت، لذلك تتجه بعض السيدات إلى تقنية تجميد البويضات.

تجميد البويضات لغير المتزوجات، حيث يلعب تجميد البويضات لغير المتزوجات دورا مهم للحفاظ على خصوبة المرأة، وذلك يجعلها غير مضطرة للزواج من شخص سئ من أجل تحقيق حلم الأمومة، ومن المعروف أن النساء يعانين من فقدان القدرة الانجابية في سن صغيرة.

تجميد بويضات هي عملية سحب البويضات وتجميدها بالعديد من المراحل وهي كالتالي:

تحفيز المبيض: يتم تناول بعض الادوية والهرمونات الصناعية لتحفيز المبايض، بعد حوالي ما يقارب 8-14 يوماً يتم التهيؤ لاستخراج البويضات، يتم حقن هرمون يساعد في نضج البويضات للتجهيز للسحب

استخراج البويضات: تتم عملية استخراج البويضات عندما عندما تكون النساء تحت التخدير، يتم إدخال إبرة للمهبل ثم إلى الجريبات لسحب البويضات، بعد استخراج البويضات قد تشعر المرأة بالتشنج،قد يستمر الإحساس بالانتفاخ أو الضغط وذلك بسبب تضخم المبيضين.

التجميد: تتم عملية التجميد بوضع البويضات الغير مخصبة في درجات حرارة تحت الصفر.

هل يوجد مدة صلاحية لتجميد البويضات؟

مدة صلاحية تجميد البويضات 20 أو 30 سنة، ويتم حفظ البويضات لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتمديد، حيث تقع مسؤولية تمديد فترة الاحتفاظ على عاتق المتقدمات بالطلب.

أسباب الحفاظ على البويضات

استخدام واقيات مخاطر التجمد

استخدام تقنية التجميد ببطء

استخدام تقنية التبريد السريع

نسبة نجاح تجميد البويضات

ترتبط نسبة نجاح تجميد البويضات بنسبة كبيرة بأعمار النساء.

النساء الأقل سناً من 35 عام ترتفع نسبة بجاع العملية إلى 85%.

اضرار تجميد البويضات

تسبب عملية تجميد البويضات خطر تضخم المبيض

تؤدي إلى زيادة غفراز الهرمونات المحفزة للبويضات.

حدوث انتفاخ والشعور بالغثيان والإسهال

قد يحدث تراكم السوائل في البطن

سعر تجميد البويضات

متوسط الأسعار عملية تجميد البويضات 12 ألف جنيه لمدة 10 أعوام.

أسباب تجميد البويضات

وجود حالة أو ظروف يمكنها التأثير على خصوبتك

تحتاجين إلى معالجة السرطان أو مرض آخر يؤثر عليك

ترغبين في حفظ بويضات صغيرة الآن لاستخدامها في المستقبل.

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