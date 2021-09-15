تواجه بعض النساء مشاكل في الحمل والإنجاب في فترة من حياتهن، تجعلهن يشعرن بالقلق والضغط النفسي بسبب هذا الأمر، لا سيما أن الأمومة هو حلم لكل فتاة.

وهناك العديد من الأسباب الصحية التي قد تكون وراء عدم الحمل أو تاخرها او حتى الصعوبات التي تواجه العمل، وفي هذا المقال نستعرض بعض الأسباب التي قد تسبب مشاكل للسيدات في الحمل:

أسباب تأخر الحمل عند بعض النساء

عدد المحاولات والاهتمام بالوقت المناسب

لا يعني أن يمر أشهر قليلة بدون حمل انك تعانين من مشكلة في الإنجاب او عقم، ويقول عدد من الأطباء في هذا الخصوص إنه ليس من الضروري أن تحمل الفتاة في السنة الأولى من زواجها.

هناك نسبة كبيرة من الفتيات يحملن بعد مرور سنة على الزواج وممارسة الجنس بشكل منظم وبشكل يومي تقريبًا والاهتمام بموعد الاباضة من أجل زيادة فرصة الحمل.

ويحكم هذا الأمر العمر فإذا كانت الفتاة أصغر من 35 عامًا فلا يوجد مشكلة من الانتظار لعام، إلا أنها لو كانت أكبر من 35 عامًا فحتى لا تتأخر أكثر يجب عليها مراجعة الطبيب بعد مرور 6 أشهر على الزواج.

تصيب متلازمة تكيس المبايض حوالي واحدة من كل 10 نساء، وتؤثر على الإباضة، حيث ان النساء اللواتي يعانين من هذه المتلازمة، لا يوجد لديهن الهرمونات الكافية للمساعدة على الاباضة.

الأورام الليفية

اذا تأخر الحمل لديك لوقت طويل يجب عليك اللجوء للطبيب من أجل إجراء اختبار رسم الرحم وفحص الموجات فوق الصوتية لمعرفة إذا كنتِ تعانين من أوراح الرحم الليفية والتي تؤثر بشكل كبير على الإنجاب.

في حال استخدمتي حبوب منع الحمل لفترة طويلة يحتاج جسمك بعدها وقت طويل من أجل التكيف وبالرغم من أن هناك بعض النساء اللواتي يحملن على الفور بعد التوقف عن تناول هذه الحبوب إلا أن هناك بعض السيدات اللواتي يتأثر جسدهن ويستغرق وقت للتكيف ولكن في حال مرت سنة كاملة على توقفك عن تناول حبوب منع الحمل وعدم حملك راجعي الطبيب لمساعدتك في الأمر.

أمراض مختلفة

هناك بعض الأمراض التي تؤثر على الإنجاب والاباضة بشكل كبير ونذكر منها:

أمراض المناعة الذاتية

مرض الذئبة قد

الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل السيلان،

بعض الأدوية الخاصة بالقلق والاكتئاب

الضغط الشديد

يسبب التوتر والضغط الشديد إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يؤثر على الحمل

قناة فالوب

يتسبب انسداد قناة فالوب بتاخر الحمل لأن البويضة لن تتمكن من الوصول إلى الرحم من أجل التخصيب

زيادة أو نقصان الوزن

يؤثر الوزن بشكل كبير سواء زيادته أو نقصانه على الحمل، حيث ان متلازمة تكيس المبايض ترتبط عادة بالسمنة، فيما تؤثر النحافة المفرطة على الدورة الشهرية وبالتالي الحمل

بطانة الرحم

تسبب التهاب بطانة الرحم آلام شديدة خلال الدورة الشهرية وخلال ممارسة الجنس، كما أنها قد تقلل فرصك في الحمل إلا أنها ليست أمرًا معقدًا ويمكن علاجه

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