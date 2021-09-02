تجنبي حمويكِ إذا كانا من هذه الأنواع

الزواج لا يقتصر على ارتباط شخصين فقط، بل يعتبر اتحاد عائلتين، ولذلك من الشائع أن يكون لحمويك تأثير على حياتك الزوجية بشكل أو بآخر، ولكن لسوء الحظ، لا يحظى الجميع بحموين داعمين، ولذلك عليك الانتباه إذا كان حمويك من الأنواع التالية:

متجاهلا الحدود

الحدود مهمة جدا في أي علاقة، ولكن يبدو أن هذا النوع من الأشخاص لا يفهم ذلك، ولهذا قد يحضروا بدون سابق إنذار، ويتحدثوا إلى الناس عن أمورك الشخصية، ويطالبون بمعرفة كل أخبارك الحميمة، ويتصرفون وكأنهم لم يدركوا أن ابنهم لم يعد طفلا.

المتحكمان

يتصرف هذا النوع من منطلق أنك وشريك حياتك غير قادرين على التعامل مع بعض الاشياء مثل استثمار المال والتعامل مع الضرائب وغيرها من الأمور الخاصة، ويعاملونكما كالأطفال الذين ما زالوا بحاجة إلى التوجيه في كل خطوة، وهذا النوع من العلاقات يصبح ساما على المدى الطويل.

المهيمنان

يرى هذا النوع أن الأمور يجب أن تتم بشكل محدد، وأي تغيير في ذلك وفقا لتفضيلاتك أنتِ وشريكك غير مقبولة، فهم خبراء في تحويل أي حدث تدعينهم إليه إلى شيء أكثر ملاءمة لهم مع تجاهل آرائكما أو ذكرياتكما.

المتلاعبان

يعاملك هذا النوع كأداة للحصول على ما يريدونه، سواء كان مدح من أحفادهم أو الابن أو أقرانهم، ولكنهم لا يهتمون حقا بأفكارك ومشاعرك وخياراتك.

النرجسيان

يصور حمويك النرجسيان أنفسهما باستمرار على أنهما "أفضل" زوجين في العالم، وأن الجميع يجب أن يكون مثلهما، ولا يسمحا لكِ وشريكك بسرقة الأضواء منهما مهما حدث.

المنتقدان

يعتبر هذا النوع الأكثر شيوعا، وهو يتميز بالانتقاد المستمر لكِ ولشريكك، بما في ذلك ذوقك في الملابس واختيارك لمهنتك وتربيتك لأطفالك وما إلى ذلك.

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