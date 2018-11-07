تحدي إيقاف السكر لمدة 30 يوم لبشرة نضرة

يسبب السكر الكثير من المشاكل في الجسم مما يسيئ للبشرة

تعالي معنا نتحد لإيقاف السكر المصنع لمدة 30 يوماً، وسوف تنبهرين من النتائج المدهشة التي سوف تحصلين عليها، وأهمها بشرة نضرة ورائعة وجسم صحي.

قد تظنين بأن الأمر صعب، ولكن إن هيأت نفسك وتشاركت مع من حولك بهذا التحدي فسوف تسهل المهمة عليك، كما أنه عندما تعلمين بأنه يمكنك استبدال السكر المصنع بكميات قليلة من المكونات الطبيعية التي تعتبر محلي طبيعياً فسوف تجدين بدائل شهية ومفيدة من السكر المصنع المدمر لخلايا بشرتك.

ونحن لا ندعوك لهذه التحدي من فراغ، فالسكر مدمر لبشرتك مثل الشمس، حيث يقول الدكتور كارل ثورنفيلد، طبيب الأمراض الجلدية الذي يتمتع بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال أبحاث البشرة، إن للسكر تأثيرين رئيسيين على الجلد، فهو ينشط الالتهاب ويرتبط بالكولاجين ليجعل الجلد صلباً. سوف نتطرق بالتفصيل على آثار تناول السكر المصنع على البشرة:

السكر يسبب التهاب البشرة

يحتوي السكر المصنع على نسبة حموضة عالية تسبب ارتفاعاً في مستوياته بالدم مما يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم و الجلد، وأهم مصادر السكر المصنع هي: السكر الأبيض و البني، و الدبس و شراب القيقب، و غيرها، لذا ينصح باستبدالها ببعض السكريات الطبيعية كالفواكه والعسل الطبيعي.

السكر يسبب ظهور تجاعيد البشرة

لا تؤثر الالتهابات الناتجة من تناول السكر على الصحة فحسب وإنما تسبب ظهور التجاعيد، بسبب مهاجمة السكر لخلايا الكولاجين، المسؤولة عن مرونة البشرة، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف الجلد و ظهور التجاعيد.

تناول السكر بكثرة يسبب مهاجمة الجذور الحرة للبشرة

تعتبر الجذور الحرة من ألد أعداء عبارة عن مكونات تسبب التهابات و أمراض في الجسم نتيجة الإفراط في تناول السكر, و التي تساعد في ظهور الجذور الحرة, الضارة بالجسم, و التي يتم التخلص منها عن طريق تناول الأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة كالفواكه منخضفة السكر و الخضار.

اسمرار البشرة وشحوبها بسبب السكر

عند تناول كميات كبيرة من السكر فإن نسبة السكر في الدم ترتفع و بسرعة لتعاود في الهبوط بشكل سريع بعد تحرير الأنسولين في الخلايا الخاصة بها, مما يخلق توتراً داخلياً يدفع الجسم للشعور بالضعف و الجوع و الكآبة، وكما يؤثر على شكل الجلد ليصبح غامقاً و شاحباً.

انتفاخ تحت العينين

يسبب السكر الكثير من المشاكل في الجسم مما يسيئ للبشرة، ويعتبر انتفاخ العينين واحداً من هذه الأسباب.

مشكلة الهضم

يتخمر السكر في الأمعاء مما ينعكس على كفاءة عملية الهضم فعندما يدخل السكر إلى الأمعاء، يأخذ الجسم الجلوكوز الذي يحتاجه و يتبقى جزء منه في الأمعاء، ليتصاعد نسبة منه إلى الدم، و يسبب تسمم في الجسم، كما ويظهر ذلك على الجلد مباشرة ليصبح داكناً وشاحباً.