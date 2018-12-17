استنشاق هذا الزيت يعمل على تحسين الذاكرة

فوائد جديدة لهذه العشبة العطرية

هل يمكن أن يساعد استنشاق الزيوت الأساسية على تحسين ذاكرتك؟ على ما يبدو فأن الإجابة هي نعم ، وفقا لبحث أجرته جامعة نورثمبريا.

عام 2012 ، وصف بحث نشر في مجلة التطورات العلاجية في علم الادوية النفسية نتائج دراسة ضمت 20 شخصا و اقترحت أن رائحة زيت إكليل الجبل قد تساعد على تحسين الدقة والسرعة عند أداء بعض المهام العقلية.

وعام 2013 شرح بحث آخر، أجرته نورثمبريا ، كيفية أن استخدام زيت اكليل الجبل ساعد بعض الناس في اختبارات الذاكرة. بالنسبة للتجربة ، تم إفراغ قطرات من زيت الإكليل روزاريوم في ارجاء الغرفة قبل دخول المشاركين في الدراسة.

شارك ما مجموعه ستة وستون شخصا بالغا في الدراسة حيث تم ارسالهم عشوائيا إلى غرف بها زيت اكليل الجبل/ روزماري وغرف بدون هذه الرائحة. ثم أعطيت المجموعتين اختبارات الذاكرة ، والتي تشمل العثور على أشياء مخبئة في الغرفة كانوا قد رأوها في وقت سابق.

تم تقييمها على أساس مقدار الحاجة الى المساعدة التي يحتاجون إليها لإنهاء المهام. جاءت نتائج الأشخاص الذين كانوا في غرفة معطرة بالروزماري أفضل في اختبارات الذاكرة من المجموعة الاخرى.

لم يكن هناك أي ارتباط بين ذاكرة المشاركين وقدرة اختبار المزاج، والتي يقترح الباحثون أنها تعني أن أدائهم لم يتأثر بالتغيرات في الإثارة أو اليقظة.

وبحسب البحث ، يحتوي إكليل الجبل على حمض كرنوسيك ، الذي يساعد على محاربة ضرر الجذور الحرة في الدماغ. الأحماض الطبيعية الموجودة في إكليل الجبل ، تساعد في حماية الحمض النووي للخلايا والخلايا من أضرار الجذور الحرة.

من المعروف أن المركبات الموجودة في إكليل الجبل تساعد في منع انهيار أستيل كولين ، مادة كيميائية تحفز خلايا الدماغ المسؤولة عن الاتصال والذاكرة.