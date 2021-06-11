تخلصي من التهابات ما بعد إزالة الشعر بهذه الطرق العلاجات المنزلية

تعتمد العديد من النساء على الحلاقة للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه، فهي من اسهل طرق إزالة الشعر أ و أقلها تكلفة، فهي سريعة وغير مؤلمة وتزيل الشعر بفعالية، ولذلك تستخدمها النساء في جميع انحاء العالم.

ومع ذلك، تؤدي الحلاقة في كثير من الأحيان إلى تهيج البشرة، كما ينمو الشعر بعد ذلك بشكل أكثر صلابة وشائك ويصبح التعامل معه أصعب، ولهذا يمكنك الاستعانة بالعلاجات الطبيعية التالية لتهدئة التهيج:

العسل

العسل يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات تمنع الالتهابات، ويعمل كمرطب طبيعي لتهدئة بشرتك، ويمكنك تطبيق القليل منه على منطقة الحلاقة وتركه لمدة 10 دقائق، قبل شطفه بالماء الدافئ

الكمادات الباردة

الكمادات الباردة تقلل من نشاط الأعصاب على الفور، مما يهدئ من تهيج البشرة، وكل ما عليكِ فعله هو وضع كمادات الماء البارد على المنطقة حتى تهدئ.

خل التفاح

مثل العسل، يتميز خل التفاح بخصائص مضادة للميكروبات بالإضافة إلى قدرته على استعادة توازن درجة الحموضة، والتي يمكن أن تساعد على حماية بشرتك من التهيج، ولاستخدامه امزجي جزء من الماء مع جزء مساوي من خل التفاح ثم طبقي الخليط برفق على بشرتك، واتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء.

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