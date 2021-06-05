طبيب البوابة: ما هي الآثار الجانبية لتناول كمية زائدة من فيتامين ج؟

منذ بداية الوباء، يوصى بإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ج إلى النظام الغذائي لتعزيز صحة المناعة . وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء في تقليل مخاطر العدوى وحتى محاربة العدوى الفيروسية.

لكن التحميل على هذه المغذيات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. لجني أقصى قدر من الفوائد ، يجب تناول كل شيء بما في ذلك الطعام الصحي والمغذي باعتدال. إليك كمية فيتامين ج التي تحتاجها في اليوم.

الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين ج

وفقًا لمايو كلينك ، يجب على الرجال فوق 19 عامًا تناول 90 مجم من فيتامين ج يوميًا وللنساء 75 مجم يوميًا. أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، تزداد الحاجة إلى هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء. تحتاج النساء إلى تناول 85 مجم و 120 مجم من فيتامين ج على التوالي خلال هذه الفترة الخاصة. يحتاج المدخنون أيضًا إلى المزيد من العناصر الغذائية لأن التدخين يمكن أن يستنفد مستويات فيتامين ج في الجسم. 35 ملغ من هذا الفيتامين تكفي للمدخن. تقل قدرة الجسم على امتصاص فيتامين ج بنسبة 50 في المائة عندما تتناول أكثر من 1000 مجم من هذا الفيتامين في اليوم. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول هذا الفيتامين لفترات طويلة إلى العديد من الآثار الجانبية.

فوائد فيتامين ج

يلعب الفيتامين القابل للذوبان في الماء العديد من الأدوار في حمايتنا من العدوى والتعافي السريع من الجروح. تحتوي الأطعمة الغنية بفيتامين ج على مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها محاربة الجذور الحرة الضارة المسببة للأمراض. يمكن أن يساعد أيضًا في دعم جهاز المناعة وإصلاح الأنسجة في الجسم. يمكن أن يؤدي تناول كمية كافية من فيتامين ج يوميًا أيضًا إلى التئام الجروح والحفاظ على صحة العظام. علاوة على ذلك ، يشارك هذا الفيتامين أيضًا في تفاعلات التمثيل الغذائي في الجسم وهو ضروري لصنع بروتين ليفي في النسيج الضام.

الطريقة الصحيحة لتناول فيتامين ج

تحصل على المزيد من فيتامين ج عندما تتناول الفواكه أو الخضار في شكلها النيء. عند طهيها لفترة طويلة ، يمكن للحرارة والضوء أن يكسر الفيتامين. إلى جانب ذلك ، فإن إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين ج إلى طبق الكاري يخفف أيضًا من المغذيات. تتسرب إلى السائل وعندما لا يتم استهلاك السائل قد لا تحصل على الفيتامين. حاول تناول المزيد من الأطعمة النيئة الغنية بفيتامين ج وتجنب الإفراط في طهيها.

الآثار الجانبية لتناول الكثير من فيتامين ج

عادة ما يتم التخلص من الإفراط في تناول فيتامين ج من الجسم عن طريق البول، ولكن تناول فيتامين سي لفترات طويلة يمكن أن يضر بك بطرق عديدة. بعض الآثار الجانبية الشائعة لتناول الكثير من هذا الفيتامين هي:

إسهال

غثيان

التقيؤ

حرقة من المعدة

المغص

صداع الراس

أرق

لا تأخذ المكملات إلا إذا وصفت لك. يمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من فيتامين ج من النظام الغذائي نفسه.

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