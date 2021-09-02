تخلصي من ضغط الدم المرتفع بوجبة غذائية واحدة

تعتبر وجبة الإفطار أهم الوجبات اليومية خاصةً مع عرض ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر على قدرة القلب في ضخ الدم والأكسجين بالشكل الصحيح في جميع أنحاء الجسم والذي يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة تؤثر على الأوردة والشرايين وحدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وحذر أخصائيين التغذية من ارتفاع ضغط الدم و أوصوا بوجبة إفطار من شأنها خفض الدم المرتفع وهذه الوجبة غنية بعناصر غذائية متعددة مثل الماغنسيوم والألياف وهم عنصران أساسيان لهم فاعلية في خفض ضغط الدم.

ما هي وجبة الإفطار التي تخفض ضغط الدم المرتفع؟

هي عصيدة القطيفة وهي عبارة عن حبوب غنية بالألياف والمغنسيوم ويمد هذا النوع من الحبوب بـ 38% من حاجة الجسم اليومية من عنصر المغنيسيوم الذي يلعب دور فعال في استرخاء الأوعية الدموية وتخفف نسبة الألياف الموجودة بالقطيفة من التهابات الجسم التي لها تأثير على مستويات ضغط الدم.

يتم إضافة مكونات غذائية أخرى لعصيدة القطيفة مثل التوت وبذور اليقطين والتي ترفع من قيمة العصيدة وفوائدها حيث تعمل بذور اليقطين بسبب غناه بحمض الأميني الذي يُساعد على إنتاج أكسيد النتريك على إرخاء الأوعية الدموية.

ومن الممكن إضافة الموز لعصيدة القطيفة لغناه بعنصر البوتاسيوم الذي يعمل على استرخاء جدران الأوعية الدموية ومن الوجبات التي يوصي بها الخبراء ايضاً لخفض ضغط الدم المرتفع هو شرب سموزي مصنوع من الفاكهة المجمدة المضاف إليها ماء جوز الهند الذي يحتوي على 6 أضعاف نسبة البوتاسيوم الموجودة في فاكهة الموز.

خطوات صنع عصيدة القطيفة:

يتم وضع ملعقتين كبيرتين من حبوب القطيفة في ماء على النار ويُترك لمدة 10 دقائق ثم قم بتصفيته ويتناول المرق كوجبة إفطار للحصول على فوائدها.

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