توقف عن التدخين: حافز جديد للمدخنين

بالرغم من كل التحذيرات لا زال التدخين منتشراً على نطاق أوسع من السابق، ومن بين جميع الطرق لتشجيع الموظفين على الإقلاع عن التدخين وتبني أسلوب حياة صحي ، ابتكرت شركة يابانية حافزًا مغريًا وحقيقيًا جدًا للعاملين بها.

فشركة بيالا انك ، وهي شركة تسويق في اليابان ، تمنح موظفيها الذين لا يدخنون ستة أيام إضافية كل عام. ولكن ما الذي قاد هذه الشركة إلى تغيير سياساتها بالضبط؟

لماذا حدث هذا؟

اشتكى موظف غير مدخن في الشركة من أن المدخنين يأخذون استراحات أكثر منهم ويعيقون إنتاجية العمل.

هل يقضي المدخنون 15 دقيقة إضافية على الأقل كل يوم؟

علاوة على ذلك ، كان المكتب في الطابق التاسع والعشرين وكانت غرفة التدخين في الطابق السفلي. وقدرت الشركة أن المدخنين يأخذون 15 دقيقة على الأقل من استراحة السجائر كل يوم على مدار العام ، وبالتالي قرروا منح غير المدخنين وقتا إضافيا لتعويض ذلك.

هل تعمل؟

حوالي 35 في المائة من موظفي هذه المنظمة مدخنين ، أربعة منهم قرروا التخلي عن التدخين عند الإعلان عن هذا الحافز.