ترايفل التوت المشكل

ترايفل التوت المشكل

المكونات:

علبة جيلي الفراولة

2 كوب ماء مغلي

250 غ من الفراولة الطازجة ، مقشرة ، مقطعة إلى شرائح

125 جم من التوت الطازج

125 غرام من العنب الطازج

2 كوب شوكولاته سميكة مزدوجة

250 غرام مربى

1/3 كوب عصير التوت

300 مل قشدة

2 ملعقة صغيرة من خليط السكر المطحون

توت مشكل

الطريقة:

يضاف الجيلي الى الماء الساخن ويحرك حتى يذوب، ثم يضاف الماء البارد ويوضع في وعاء التقديم وفي الثلاجة حتى يبرد لمدة ساعتين تضاف ثمار الفراولة والتوت والعنب البري الى الجيلي ثم يترك لمدة 4 ساعات في الثلاجة.

يضاف الكسترد الى الجيلي وفوقه المربى.

باستخدام خلاط كهربائي ، تخفق الكريمة والسكر حتى تتكون القمم الناعمة. تضاف الكريمة فوق الجيلي والمربى ويوضع في الثلاجة طوال الليل.

يزين بالتوت والعنب والفراولة المتبقية