المواد المرطبة ضرورية للبشرة الجافة

جفاف البشرة من المشاكل الجمالية الشائعة في فصل الشتاء (shutterstock.com)

استعمال كريم يد يحتوي على مادة مرطبة مثل زبدة الكاكاو يحافظ على جمال اليد وحمايتها في الشتاء.

يمثل فصل الشتاء كابوسا مزعجا لليدين؛ حيث تتسبب برودة الطقس في جفاف اليدين وتشقق الأظافر.

وللحفاظ على جمال اليدين في الشتاء ينصح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر باستعمال كريم يد يحتوي على مادة مرطبة مثل زبدة الكاكاو من أجل حماية بشرة اليد.

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كما أكد مالدينجر على أهمية استعمال زيت أظافر (Nail Oil) يحتوي على مواد فعالة مغذية مثل زيت الأرجان أو زيت اللوز قبل النوم.

ويعد جفاف البشرة من المشاكل الجمالية الشائعة في فصل الشتاء. وأوضحت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية أن جفاف البشرة في الشتاء يرجع إلى البرودة وانخفاض الرطوبة والهواء الجاف في الغرف الدافئة؛ حيث تصير طبقة الجلد العليا قليلة الرطوبة وقليلة الدهون وحساسة، ومن ثم تعاني البشرة من الجفاف والخشونة وظهور القشور.

ولمواجهة هذا الجفاف تنصح “هاوت.دي” باتباع روتين عناية يتألف من مستحضرات تنظيف لطيفة على البشرة وكريمات غنية بالدهون والمواد المرطبة، مثل زبدة الشيا وزيت الزيتون ومستخلص الحرير، وذلك لترطيب البشرة ومنحها ملمسا أملس وناعما كالحرير.

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