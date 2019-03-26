للعروس: 5 طرق طبيعية لترطيب بشرتك والحصول على مكياج أكثر ثبات

قبل يوم الزفاف بأسبوع على العروس محاول تقديم روتين يومي لبشرتها

كل فتاة في ليلة العمر تحلم بماكياج جميل وثابت ويدوم اطول وقت ، وللحصول على إطلالة العمر تقول خبيرة التجميل " سما صفوت" هناك 6 خطوات تعتمد في المقام الأول على المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وبالتالي نحصل على الوان مكياج أكثر ثبات:

1- قبل يوم الزفاف بأسبوع على العروس محاول تقديم روتين يومي لبشرتها لتكون نظيفة ورطبة على الدوام وخالية من الشوائب أو البثور.

2- وضع كريم " البريمير" قبل وضع ادوات التجميل من الخطوات التي تحمي البشرة من الأثار السيئة للمكياج.

3- الترطيب المثالي للبشرة من الخطوات الهامة التي تجعل الوان الماكياج تدوم فترة طويلة وتمنح صاحبتها إطلالة طبيعية.

4- نثر بخات بسيطة من رذاذ تثبيت الماكياج من الخطوات المثالية ولكن يجب اختيار ماركة ماكياج معروفة لضمان فعاليتها.

5- قطرات من زيت الزيتون الدافئ قادرة على منح البشرة لمسات ناعمة ودافئة بعد يوم طويل ، فهي تؤدي وظيفة التنظيف لخلايا البشرة بعمق وتمنح البشرة طراوة ونضارة بسبب المواد المضادة للأكسدة التي تكمن في زيت الزيتون.

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