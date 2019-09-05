"ترك الفراغات" أحدث صيحات مكياج العيون لهذا العام  (بالصور)

تتغير اتجاهات الجمال ما بين غمضة عين ومن الصعب اللحاق بهذا الكم من الصيحات، لكن هناك صيحات جديدة تكون غريبة ومختلفة منها ترك الفراغات على الجفون.

نشرت مجلة " بولد سكاي "، أن اتجاه ترك الفراغات السلبية ظهر في البداية كموضة لطلاء الاظافر ثم انتقل بعد ذلك لمكياج العينين والشفاه، ويمكن للمبتدئين وللمحترفين تطبيق هذا الاتجاه من المكياج بسهولة وبساطة وفي وقت سريع لأنه لا يتطلب أي مجهود.

وإليك تلك الخطوات البسيطة لتتألقي بمكياج الفراغات السلبية للعيون:

كل ما تحتاجينه هو: كريم أساس، قلم تحديد للعيون باللون الأسود سائل أو جيل حسب رغبتك، كونسيللر ( خاف العيوب)، ماسكارا وشريط لاصق.

- في البداية قومي بوضع الكريم الأساسي حول العين ووضعِ الكونسيللر كقاعدة على جفنك.

- ضعِي بعض الأشرطة اللاصقة بشكل مائل على الزواية الخارجية للجفون.

- قومي برسم خط مجنح بالمحدد الأسود عند نهاية عينيكي وخط في منتصف الجفن وقومي بتوصيلهما ببعض وقمي بملأ الفراغ بين الخطين ووضعِ الماسكرا وبعدها أزيلي الاشرطة اللاصقة بعد جفاف مكياجك.

- أما بالنسبة لوضع هذا المكياج للشفاه، كل ما تحتاجينه هو: أحمر شفاه باللون الاسود القاتم، وشريط لاصق وبلسم للشفاه.

- قومِ بوضع بلسم الشفاه لترطيب بشرتك وضعِ الشريط اللاصق بشكل مائل.

- ضعِ أحمر الشفاة الأسود واتركيه لثواني ثم قومِ بنزع الشريط.

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