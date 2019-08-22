الآيشادو البرغندي صيحة مميزة تجذب جميلات بوليوود

المكياج أساسي في إطلالة كل سيدة وخاصة النجمات، اللواتي كثيرًا ما يلفتن الأنظار بإطلالات لافتة تعكس ذوقهن وطابعهن الخاص، وكما هو متوقع، تحرص النجمات على مواكبة الموضة وأحدث الصيحات ويقدمن لنا أفكارا مميزة لاتباعها.

وعندما يتعلق الأمر بالمكياج، يعد الأحمر بمختلف درجاته هو الأبرز، وفي حين أن الأحمر وخاصة درجة البرغندي كثيرًا ما ترتبط بأحمر الشفاه، إلا أن هذا الموسم تظهر هذه الصيحة وبقوة في موضة الآيشادو.

ومن خلال مجلة "بي بيوتيفول"، إليكِ نجمات بوليوود اعتمدن صيحة الآيشادو البرغندي على طريقتهن الخاصة:

كاترينا كيف

دائما تلفت كاترينا الأنظار بجمالها الطبيعي وجاذبيتها، وإطلالاتها التي تخلو من عنصر العصرية مع لمسة من الجرأة أحيانًا، مثل تلك الإطلالة التي اختارت فيها درجة برغندي نارية لتزيين جفنيها وإضفاء لمسة دراماتيكية إلى عينيها، بينما نسقت معه ملمع شفاه نيود.

إيشا غوبتا

بالإضافة إلى ما تتميز به معظم إطلالاتها من نعومة وأنوثة، لا تخشى "إيشا" تجربة الصيحات الجريئة واللافتة، وفي هذه الإطلالة، اختارت الممثلة الهندية اعتماد درجة هادئة ومشعة من البرغندي لعينيها اللتان حددتهما أكثر بالآيلاينر، وأكملت إطلالتها بلمسة من اللون الخوخي لشفتيها.

تامانا بهاتيا

لإكمال إطلالتها العصرية، اختارت "تامنا" اعتماد صيحتين في نفس الإطلالة، حيث اعتمدت صيحة المكياج المونوكروم وزينت عينيها وشفتيها بنفس تلك الدرجة من البرغندي والتي تماشت مع ذلك الجاكيت الأحمر.

ديبيكا بادوكون

تعد ديبيكا واحدة من أبرز نجمات بوليوود وأجملهن، ودائماً ما تسرق الأضواء بإطلالاتها التي تعكس روحها المفعمة بالطاقة والحياة، وفي هذه الإطلالة، اختارت ديبيكا درجة قوية وجريئة من البرغندي لتحديد وإبراز عينيها أكثر.

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