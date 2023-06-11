تريندات فساتين زارا الصيفية لحفلات التخرج بأسعار أقل من 80 دولارًا

في هذا المقال سنقدم لك أفضل أفكار الحصول على فساتين الصيف المناسبة لموسمنا الحالي، موسم حفلات التخرج التي يجب أن تتسم بطابع أنثوي رقيق بعيد عن التكلف الزائد.

من أهم إتيكيت حضور حفلات التخرج هو الإلتزام بارتداء فساتين بعيدة عن القصات المبالغ فيها أو الأقمشة المليئة بالزخارف والتطريزات الثقيلة التي من الممكن أن لا تسمح لك بالإستمتاع بوقتك والإحتفال بشكل مريح.

وفي هذا المقال سنقدم لك اختياراتنا من أجمل فساتين العلامة التجارية "زارا" بأسعار معقولة أقل من 80 دولار وعدة أفكار جميلة للوصول إلى إطلالة ناجحة وراقية ومريحة لتستمتعي بكل أريحية وأناقة في هذه المناسبات.

تريندات فساتين زارا الصيفية:

الأسلوب المتبع في ملابس حفلات التخرج

قد يكون خيار فستان التخرج أمر صعب بالنسبة للكثيرين سواء كنت من المدعوين أو من أصحاب الحفل، لكن الأمر بسيط جدا، باتباع عدة خطوات قليلة ستضمنين الحصول على الإطلالة المتوازنة والصحيحة تماما. ا

حرصي دائما على اختيار فستان بحجم "ليتل" أو فستان صغير مناسب لطولك وقياسات جسدك فمن الممكن أن لا يلائم الفستان الصغير حجم الجسد أو الطول فإذا كنتي ممن يفضلون فساتين تتعدى طول الركبة فاحرصي على اقتناء فستان ميدي أو يزيد عن طول الركبة بحدود 8 إلى 15 سم.

أما بالنسبة للقصات فالخيار الأول والأهم هو عدم اعتماد أحجام ضخمة سواء بالتنانير أو بالأجزاء العلوية فيفضل دائما الذهاب إلى خيارات بسيطة وقصات انسيابية ومريحة.

كمثال هذا الفستان لصاحبات القوام الممشوق والتفاصيل العلوية المختلفة فهو مناسب سواء كنتي تمتلكين جزء علوي ممتلئ أو نحيف، إضافة إلى سهولة تنسيقه مع قطع مجوهرات وإكسسوارات مختلفة مع مراعاة اختيار عقد ناعم وبسيط من غير تفاصيل تزيد من ازدحام الجزء العلوي للفستان.

قطع بألوان حيادية وصيفية بامتياز

للوهلة الأولى قد يبدو هذا الفستان غاية في البساطة وأيضا قد تشعرين بأنه مناسب أكثر كقطعة عملية لكن دائما ما أدعو النساء إلى اقتناء قطع ملابس سهلة وجميلة وعملية تسمى بقطع "جوكر" فالقطعة الجوكر عبارة عن قطعة تختلف حسب اختلاف طريقة التنسيق فمن الممكن أن تناسب حفلة على الشاطئ أو نزهة إلى الحديقة أو حتى بتنسيق فني ومتقن يمكن نقل هذه القطعة إلى خانة قطعة مناسبة للأعراس.

لكن في إطار حديثنا عن قطع حفلات التخرج فمن الممكن تنسيق هذا الفستان البسيط والسهل مع ستيليتو بخيارات ألوان عديدة بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأخضر بدرجاته من الزمردي والأخضر العشبي...، ولن ينقل الفستان من مستوى ممل إلى رائع إلا تنسيق احترافي للمجوهرات كاعتماد قطع مجوهرات بألوان وأحجار نابضة بالحيوية لكسر هدوء الفستان.

كذلك الأمر بالنسبة لفساتين الكروشيه فهي تماما الأكثر تشابها مع أسلوب الفساتين البسيطة، فما إذا تم تنسيقها بطريقة احترافية فستنتقل من طابع حفلات البحر إلى طابع الفساتين والإطلالات الأنيقة.

الساتان والترتر بالأسلوب الأمثل

تماما مثل صيف عام 2022 يبقى الساتان في الصورة العامة لتريند الفساتين والتي تميل أكثر في وقتنا هذا للفئة الشابة لكن باعتماد أساليب مختلفة ومميزة يمكنك الحصول على إطلالة مثالية وأنيقة فيفضل اعتماد أحذية هادئة مع فساتين الساتان من غير الإتماد على الأقمشة اللامعة في الأحذية لحاجة الساتان إلى الهدوء في العناصر الأساسية في الإطلالة.

أما بالنسبة للإكسسوارات فبالطبع يمكنك المرح كيف ما تشائين بألوان وأشكال وأحجام فالساتان ممكن أن يتسم بالهدوء والملل إذا اعتمد له أسلوب تنسيق هادئ لذلك لا بأس من بريق مجوهرات يزيد من ألق الإطلالة. وينطبق الكلام تماما على الفساتين اللامعة مع مراعاة نوعية القماش وتناسبه مع انحناءات الجسد.