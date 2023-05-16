فتاة الفانيلا.. تريند تيك توك لهذا الربيع

ظهر في الآونة الأخيرة على تطبيق الميديا الشهير تيك توك الكثير من التريندات التي اتبعتها كل من فتيات وشباب الأجيال المختلفة من ملابس وأسلوب حياة ومنتجات الا أن من أكثر الصيحات التي لاقت استحسان الشابات حول العالم في الفترة الأخيرة هي صيحة فتاة الفانيلا.

من هي فتاة الفانيلا؟

يتميز أسلوب فتاة الفانيلا بالملابس ذات الألوان الحيادية القائمة على لوحة الألوان المتضمنة كل من البيجيات، الألوان الترابية الناعمة واعتماد كلي على اللون الأبيض والالوان بدرجاتها الفاتحة وعدم ارتداء الكثير من المجوهرات وقطع الاكسسوار المعدنية، أيضا الاكتفاء بالقطع ذات الطابع الهيبي المصنوعة من الأخشاب والبلاستيك بالألوان البيج والألوان الناعمة أو المواد الطبيعية الأخرى كالعاج والصدف الملون.

مكياج فتاة الفانيلا

أما الطلة الجمالية لفتاة الفانيلا والتي كانت الأوسع انتشارا بداية هذا الربيع هي الماكياج الناعم بأبسط المنتجات من الفانوديشن بدرجات فاتحة و تركيبة خفيفة و ألوان أحمر شفاه من درجات الوردي الناعم بظلال خفيفة و أثيرية وتصفيفة شعر طبيعية خالية من أي تكلف أو عناء أما بالنسبة لظلال العيون فيفضل استخدام الألوان من درجات العاجي والأوف وايت الغامق وصولا الى درجات البيج الترابي التي ظهرت موضتها لهذا العام أيضا. ففتاة الفانيلا فتاة تجب كل ما هو ناعم وطبيعي وأثيري.

رائحة الفانيلا اللذيذة لجمال ساحر

أما الرائحة المحببة لهذا التريند هي بالتأكيد رائحة الفانيلا، فالفانيلا يمكن أن تكون قاعدة لعطرك المحبب أو بامكانك اضافة العبق الجميل لهذا المكون لغرفتك باستخدام العديد من انواع الشموع التي تضفي الراحة والسكينة والاسترخاء لاجواء المكان المحيط بك، أو تطبيق بودي سبلاش أو عطر جسم رقيق على البشرة لرائحة جميلة تدوم وتدوم.