لماذا تزداد الرغبة بتناول السكريات في فترات الدورة الشهرية وما قبلها

اسباب زيادة الشهية للحلويات قبل الدورة الشهرية

الدّورة الشهريّة أو فترة الحيض هي مجموعة من التّغيرات التي تصيب بطانة الرّحم، فتنفصل فيها وتتفتّت وتنزل إلى عنق الرّحم لتخرج من الجسم، وتتكرّر هذه العملية مرّة كلّ شهر، ولهذا السّبب سُمّيت بالشهريّة. يؤثّر في الدّورة جهاز مكوّن من عدّة أعضاء أهمّها الغدّة النّخامية المسؤولة عن تنظيم الهرمونات ونسبة إفرازها، المبيضان اللذّان يحفظان البويضات، والحالة النّفسية التي تؤثر بشدّة على صعوبة أو سهولة فترة الدّورة.

كلنا نعشق السكريات بأنواعها ونتلذذ بها، إلا أن بعض الفتيات يتساءلن لماذا تزداد الرغبة بتناول السكريات، وبشراهة، في فترات الدورة الشهرية وما قبلها.. فما سبب ذلك؟

من الطبيعي أن تشعر الفتيات بالرغبة الشديدة في تناول السكريات والحلويات بأنواعها، وذلك بسبب السيروتونين، وهو هرمون يفرز من المخ ويعطي الإحساس بالهدوء والراحة، حيث أن تناول النشويات يزيد من إفرازه، وفي فترة قبل الدورة الشهرية يقل إفراز هذا الهرمون لذلك تزداد رغبة الكثير من النساء في تناول السكريات والحلويات كونها تشعرهم بالسعادة.

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