تساعد على تخفيف أعراض انقطاع الطمث: هل سمعت عن فوائد الميرميّة من قبل؟

تعتبر المرمية هي واحدة من أقدم الأعشاب التي استخدمها البشر سواء للطهي أو للأغراض الطبية ولها نكهة الفلفل وذات رائحة عطرة، كما أنها تستخدم كمُنَكَّهِ في الطعام، كما أنها أيضا تسهل من عملية الهضم في الأغذية الغنية بالدهون والبروتينات، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت تستخدم في تخفيف حدة الالتواء والتورم والقرح والنزف.

وتحتوي الميرمية على نسبة منخفضة جداً من الكولسترول والصوديوم، وهي أيضاً مصدر جيد لفيتامين ج وهـ والثيامين والنحاس، علاوة على احتوائها على قدر كبير من الألياف الغذائية، وفيتامين "أ" والفولات والكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والمانجنيز، ويحتوي المائة جرام من الميرمية على 6.3 سعرا حرارياً.

والمواد الكيميائية النشطة التي وجدت في زيت المرمية كانت ألفا وبيتا ثاجونز، كامفور، وحمض الروسمارينك، الفلافونويدس والسنيولا وهذه المواد هي المسئولة عن معظم الفوائد الصحية لهذا العشب، وقد أشارت العديد من الدراسات التي أجريت في ها الصدد أن هذه المواد لها خواص مضادة للجراثيم والميكروبات والفيروسات وإلى جانب هذا فإن المرمية أيضا تنبه المخ وتدر البول وتقوي الذاكرة وعلاوة على ذلك تحتوي على مضادات للأكسدة وخصائص أخرى مضادة للالتهابات.

أهم فوائد الميرمية الطبية:

1. فوائد الميرمية للتخسيس:

لا تعمل الميرمية على إنقاص وزنك إلا من خلال إتباعك لنظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، وحينما تتبع نظاماً غذائياً منخفض السعرات مع ممارسة الرياضة، يمكن للميرمية أن تساعدك في تنحيف جسمك، حيث أنها تساعد على الهضم بشكل سليم، بالإضافة إلى أن الزيوت الموجودة بها يساعدك على النشاط الذهني بشكل أكبر.ولا توجد ثمة دراسة واحدة تربط بين استهلاك الميرمية وتخفيف الوزن، إلا أن قدرتها على تنظيم عملية الهضم قد تعمل على المساعدة في الرجيم الذي تتبعه، حيث أنه من المعروف أن عملية الهضم مهمة جداً لإتباع نظام غذائي سليم.

2. فوائد الميرمية للحمل:

لا يوجد ثمة فائدة من تناول الحامل للميرمية، حيث أن ضررها أكثر من نفعها فهي قد تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم، وقد تؤدي إلى الإجهاض. ويمكن تناولها فقط في الطبخ وبكميات معتدلة، وينبغي تجنب شاي الميرمية وزيت الميرمية.

3. فوائد الميرمية للصدر:

بسبب خصائصه المضادة للإلتهابات فإن عشب المرمية يمكن استخدامه في طرد المخاط الزائد من الجهاز التنفسي بحيث يمكن أن يفيد في علاج حالات البرد والتهاب الحنجرة والحلق وإلتهابات الجيوب الأنفية واللوزتين، وتستخدم المرمية كغرغرة أيضاً في العديد من البلدان الأوروبية سواء بالنسبة لإلتهاب الحلق أو التهاب الفم واللثة، وهو عنصر أساسي في غسول الفم.

وشاي الميرمية يمكن أن يفيد في علاج الربو، وعلاج مشاكل الرئة. ويمكن العلاج بها في أكثر من طريقة، فيمكن شرب أوراق الميرمية المجففة ساخنة، كما يمكن استخدام زيت الميرمية لطرد البلغم من الصدر وذلك بأخذ 1-3 نقاط من زيت الميرمية. كذلك يمكن أيضاً أن يستنشق بمغلي أوراق الميرمية بوضعها في وعاء مغلي والسماح للبخار المتصاعد أن يدخل الأنف عن طريق الاستنشاق.

4. فوائد الميرمية أثناء الدورة:

كشفت التجارب التي تمت عام 1939 في الولايات المتحدة أن الميرمية لها القدرة على محاكاة هرمون الأستروجين الأنثوي، وأن تناوله بشكل يومي يعمل على تخفيف أعراض انقطاع الطمث والتعرق الليلي والأرق والصداع والدوار كما أنها تعمل أيضاً على تقليل الإثارة العصبية، كذلك فإنه يعمل على تنظيم عملية الطمث لدى النساء.

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