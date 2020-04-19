8 أطعمه تساعد على توقف الإسهال

الإسهال من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي ويعاني منها الكثير سواء كان صغيراً أم كبيراً، وهو ليس بالمرض الصعب علاجه ولكن اذا لم يتم العلاج في وقت مبكر قد يؤدي إلى تعرض الشخص لمشاكل أخرى متعددة مثل الجفاف أو مشاكل أخرى، لذلك يفضل أن لا تستهين بمشكلة الإسهال وتسعى إلى علاجها ويفضل معرفة سبب الإسهال أيضاً، كي تستطيع أن تتعالج بطريقة صحيحة، ويفضل أن نتعرف لأعراض وأسباب الإسهال ومها هو الإسهال؟ قبل البداية في شرح طرق وقف الإسهال.

الإسهال هو عبارة عن الذهاب للتبرز أكثر من مرة في اليوم وفي الغالب يكون البراز سائل أو شبه سائل، بسبب عدم قيام الأمعاء بوظيفتها بشكل طبيعي.

أطعمة ينصح بتناولها عند الإصابة بالإسهال:

1- الموز: يسهل هضمه غني بالبكتين pectin (وهي ألياف تساعد على امتصاص السوائل في الأمعاء، ومن ثم تحريك البراز بسهولة)، والإنولين (ألياف تساعد على نمو البكتيريا النافعة «بروبيوتيكس» في الأمعاء).

2- التوت: المجفف، أو مغلي التوت المجفف المطحون لمدَّة 10 دقائق. يحتوي على مادَّة قابضة للأنسجة، وتقلل من الالتهاب وإفراز السوائل والمخاط، كما يحتوي على ألياف البكتين.

3- عصير التفاح: مصدر جيِّد للبكتين مثل الموز، إلا أنَّ نسبة الألياف العالية في التفاح الخام تجعله صعب الهضم؛ لذا فإنَّ تسويته تجعله سهل الهضم ويسمح لجسمك بالاستفادة من البكتين والسكر والمغذيات الأخرى التي يحتوي عليها.

4- الأرز الأبيض والبطاطس المهروسة؛ لأنَّها سهلة الهضم لاحتوائها على قليل من الألياف، لكن من دون إضافة زبد عليها؛ لاحتوائه على دهون عالية ما قد يؤدي إلى الإصابة بالمغص.

5- التوست الأبيض والبقسماط: الحبوب الكاملة هي الأفضل في الطبيعي، لكن عند الإسهال فإنَّ إزالة القشرة الخارجيَّة يجعل هضمها أسهل.

6- الزبادي: لأنَّه يحتوي على بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي.

7- الدجاج المطهي على البخار: مصدر بروتين سهل الهضم.

8- مشروبات الأعشاب: حيث لها مفعول مهدئ، خاصة مشروب النعناع؛ إذ يقلل التقلصات والغازات، والكاموميل الذي يشارك النعناع في تقليل التقلصات، بالإضافة إلى تقليل التهاب الأمعاء.

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