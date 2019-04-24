معلومات عن "جيجي حديد" تسمعها لأول مره!

لفتت عارضة الأزياء جيجي حديد Gigi Hadid التي تبلغ 22 عاماً الأنظار بإطلالاتها الرائعة وأزيائها المميزة، التي ألهمت من خلالها الكثير من الفتيات المعجبات بها.

أصبحت جيجي حديد أهم العارضات لعام 2016حيث رأيناها مشاركة في معظم العروض التي عرضت في أسابيع الموضة لأزياء ربيع-صيف 2017، بالإضافة إلى ذلك أصبحت جيجي الوجه الإعلاني لأهم دور الأزياء المختلفة أهمها توم ليغرفيلد وماكس مارا.

وتختار جيجي أقدم صيحات الموضة وتحولها لأزياء عصرية وشبابية لتصبح أيقونة تستوحي منها جميع فتيات العالم أفكاراً في ملابسهن وإطلالاتهن.

ما لم تعرفيه عن جيجي حديد Gigi Hadid ،مرض مزعج وحزن ومعلومات أخرى، تجدونها أدناه:

- اسمها الحقيقي جيلينا حديد،واسم اختها ايزابيلا خير وليس بيلا

- بدأت عرض الأزياء منذ أن كان عمرها 3 سنوات

- تعاني جيجي من مرض مزمن يسمى هايشموتسو (التهاب الغدة الدرقية) والذي يسبب مشاكل صحية كثيرة مثل: تساقط الشعر وزيادة الوزن وألم العضلات والخفقان وضيق النفس والشعور بالبرد واعراض أخرى،لكن العلاج الخاص بالمرض يسبب نقص حاد في الوزن.

- تشبه جيجي اختها بيلا لذلك قامت بيلا بتغيير لون شعرها لكي يسهل التفريق بينهما.

- بكت جيجي بحرقة بعد معرفتها باصابة أختها بيلا حديد وأخيها أنور بمرض لايم الخطير والمنهك،وهو المرض ذاته الذي تعاني منه والدة جيجي والذي جعلها تحاول الانتحار ذات مرة.

- - باعت جيجي شقتها الفاخرة بنيويورك بسبب ملاحقة مهووس بها ومحاولته دخول شقتها الأمر الذي أخافها.

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